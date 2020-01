8K et OLED, les maître-mots des téléviseurs lors du CES 2020

C'était attendu, et ça a bien été le cas. Lors du CES 2020, les téléviseurs ont évidemment mis en avant la définition 8K et les dalles OLED... avec quelques petits bonus tout de même.

Les téléviseurs sont un marronnier perpétuel du Consumer Electronic Show. Et alors que la 4K commence enfin à atteindre le commun des mortels, la 8K devient toujours plus importante pour les constructeurs sur le segment premium malgré l’absence de contenu compatible.

Qu’à cela ne tienne, il faut tout de même se tenir prêt. Lors de l’édition 2020 du salon, c’est naturellement le message qu’ont fait passer les constructeurs.

Prêts pour la 8K !

La 8K se prépare pour une expansion globale. À ce titre, la 8K Association a présenté son nouveau label de certification juste avant le salon, pour pouvoir repérer les téléviseurs premium facilement.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont été nombreux. Mais il y a tout de même un duel sur les lieux : celui de l’OLED contre le Micro/Mini LED.

Du côté de l’OLED, on remarque notamment Panasonic qui dans son nouveau lineup intègre le HZ2000. Outre le Dolby Vision IQ, nouvelle technologie de Dolby, ou le HDR10+ qui sont quelque part un peu attendus sur ces produits premium, le constructeur mise sur une adaptation automatique du téléviseur à la lumière ambiante et au contenu joué.

Chez Sony, trois nouveaux téléviseurs OLED premium ont été annoncés avec un nouveau processeur de traitement d’image. On retiendra cependant une nouvelle diagonale à 48 pouces pour tenter de faire baisser les prix.

On remarquera cependant un peu plus LG. Entre ses modèles Gallery destinés à s’intégrer naturellement dans un intérieur et la large compatibilité de ses téléviseurs avec les technologies Nvidia G-Sync, ses dalles sont de plus en plus séduisantes.

Samsung insiste cependant sur les capacités de ses téléviseurs micro LED, le grand pari du fabricant. Ses téléviseurs 8K ont ainsi des diagonales impressionnantes de 150 et 292 pouces ! Cependant, l’utilisation de cette même technologie sur des diagonales plus petites que 75 pouces ne semble pas encore tout à fait possible pour le constructeur.

Le constructeur coréen avait cependant plus d’un tour dans son sac. Cela, on le voit en observant le Sero, un téléviseur qui peut aussi bien s’utiliser en mode paysage qu’en mode portrait. L’idée est naturellement de s’adapter à la génération smartphone, avec un téléviseur qui pourra afficher naturellement les contenus des dits appareils.

Sa véritable star sur le salon était cependant le Q950TS, son dernier téléviseur QLED. Ce dernier a une grande spécificité : il n’a tout simplement aucune bordure. Voilà qui offre un design saisissant, sans pour autant réclamer de trop grands sacrifices.

TCL, lui, fait le pari d’utiliser la technologie Mini-LED plutôt qu’OLED. Nous avons pu voir le premier téléviseur 8K Mini-LED du marché et poser nos questions au constructeur pour une prise en main complète.