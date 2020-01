Qu’est-ce qui est le plus important, l’esthétique ou les fonctionnalités ? – Sondage de la semaine

Il existe certains smartphones qui font quelques concessions esthétiques pour améliorer les fonctionnalités, ou à l'inverse qui réduisent la partie pratique pour offrir un design plus original. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous ?

La semaine prochaine, lors du CES 2020, OnePlus compte présenter son Concept One, un smartphone doté d’un appareil photo « invisible ». Dans l’année, cette tendance devrait par ailleurs se multiplier, avec l’arrivée probable des caméras frontales situées sous l’écran, permettant ainsi de profiter d’un design borderless, sans bulle ni encoche.

Techniquement, cette pratique devrait réduire la luminosité des photos, et donc leur qualité, en comparaison à un appareil similaire qui ne serait pas obstrué par l’écran. Mais c’est un petit prix à payer pour une avancée esthétique et dans quelques années il ne fait aucun doute que la qualité sera largement rattrapée.

Et ce n’est pas la première fois que des constructeurs vont sur le terrain du « beau » au détriment de celui du « pratique et fonctionnel ». On pourra citer par exemple le Mi Mix 2 avec son appareil photo en bas de l’écran qui nécessitait de retourner le téléphone pour prendre un selfie, ce qui ne fonctionnait pas avec toutes les applications, ou les appareils photo « pop-up » qui ralentissent de manière conséquente le déverrouillage par reconnaissance faciale.

Google de son côté a fait le choix inverse avec ses Pixel, tout comme ceux qui optent encore pour une grosse encoche fin 2019. Les bordures sont grosses, le smartphone perd en charisme, mais c’est pour y intégrer davantage de technologie.

En ce qui vous concerne, vous penchez plutôt pour le « beau » ou pour le « pratique et qualitatif » ?

Chargement Votre smartphone doit-il être beau ou fonctionnel ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Je veux que mon smartphone soit beau avant tout

Je veux la meilleure qualité et le plus de fonctionnalités

Je veux bien faire quelques sacrifices sur la qualité et les fonctionnalités

Je veux bien faire quelques sacrifices esthétiques

Ni beau ni fonctionnel ça me va très bien, j'ai un Wiko

Huawei vs Trump, l’actu importante de 2019

La semaine dernière, nous vous demandions ce qui vous a marqué en 2019. La question n’était peut-être pas assez pertinente (ou les choix de réponses) puisque vous avez été moins de 700 à nous répondre.

Pourtant, sur les répondants, le vote penche clairement (45 %) en faveur de l’affaire politique et économique qui a frappé de plein fouet Huawei après l’embargo du gouvernement Trump. Arrivent ensuite les smartphones pliables avec 22 %, malgré leur faux départ flagrant.

La remontada d’AMD sur Intel, l’avènement du cloud gaming et l’essor des trottinettes électriques n’ont quant à eux obtenu respectivement que 15 %, 11 % et 8 % des votes.

On notera tout de même que les commentaires se sont attardés sur la déception qu’a été pour certains le Pixel 4, tandis que Masskillah soulève l’arrivée du Google Play Store dans les DOM fin décembre. Un évènement qui devrait grandement faciliter la vie des utilisateurs d’Android d’outre-mer.