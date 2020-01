Samsung Galaxy S20 Ultra : le modèle ultra premium se dévoile en images

À quelques semaines de l'annonce de la nouvelle gamme Galaxy S20, le Samsung Galaxy S20 Ultra, modèle le plus premium attendu, fait l'objet d'une nouvelle fuite permettant de le découvrir sous tous les angles.

Le 11 février prochain, Samsung devrait lancer officiellement sa nouvelle gamme de smartphones hauts de gamme, les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra. C’est ce dernier modèle qui nous intéresse aujourd’hui avec la publication de plusieurs images de rendu, présentées comme officielles, par le site 91 Mobiles.

Le site a en effet obtenu des images de la part du célèbre leaker indien Ishan Agarwal. De quoi permettre de découvrir le smartphone premium sous quasiment tous les angles, aussi bien en façade que sur les tranches ou de dos.

Rappelons que le Samsung Galaxy S20 Ultra était le seul smartphone de la nouvelle gamme de Samsung à n’avoir pas vu son design fuiter ces derniers mois. Seule une image d’illustration avait été publiée il y a quelques jours afin de permettre de découvrir son module photo arrière.

Un Galaxy S20 Ultra qui s’annonce très premium

Pour rappel, le Samsung Galaxy S20 Ultra devrait être le modèle le plus haut de gamme de Samsung, embarquant nombre de technologies. Ainsi, il devrait intégrer un écran OLED QHD+ de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Il proposerait également 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage, une batterie de 5000 mAh ainsi qu’un appareil photo principal de 108 mégapixels associé à un téléobjectif avec zoom optique 10x capable de monter jusqu’à un zoom numérique 100x qualifié de « Space Zoom ».

Selon les informations de 91Mobiles, trois coloris seraient prévus pour le Samsung Galaxy S20 Ultra : cosmic black, cosmic grey et cloud blue. Notons également que d’après Max Weinbach du site XDA Developers, le smartphone aurait un châssis non pas en aluminium, mais en acier inoxydable.

Comme les autres smartphones de la gamme Galaxy S20, le Galaxy S20 Ultra sera présenté le 11 février prochain avant une commercialisation prévue le 13 mars. Il serait disponible uniquement en version 5G au prix fort : plus de 1300 euros.

