Samsung Galaxy S20 : le mode 120 Hz serait désactivé par défaut

Le Samsung Galaxy S20 devrait intégrer un écran 120 Hz, mais ce mode d'affichage sera désactivé par défaut. L'écran tournera à 60 Hz.

Plus une journée ne passe sans une nouvelle fuite concernant les Galaxy S20 de Samsung. Cette semaine nous avons eu le droit à une première idée des prix des trois smartphones, Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra.

Surtout nous avons pu vous révéler sur Frandroid la date du lancement des trois smartphones en France. Aujourd’hui, c’est concernant l’une des options attendues du smartphone que l’on a une nouvelle information.

Un écran 120 Hz limité à 60 Hz

C’est une nouvelle fois grâce au journaliste Max Weinbach, de XDA-Developers, à qui l’on doit la plupart des fuites concernant le nouveau fleuron de Samsung, que l’on doit cette nouvelle information.

Out of the box, S20s will be set to 60hz not 120hz — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 22, 2020

D’après Max Weinbach, les écrans des Samsung Galaxy S20 seraient par défaut limités à 60 Hz dans les options. Il faudrait donc probablement naviguer dans les paramètres de One UI pour activer le mode 120 Hz et découvrir le plein potentiel de ces écrans.

Cette pratique n’est pas nouvelle pour le fabricant sud-coréen. En effet, le géant propose depuis plusieurs générations d’appareils de faire varier la définition d’affichage de l’écran, entre HD+ et QHD+.

On imagine que là aussi, cette mesure a été décidée pour économiser de la batterie. Un écran à 120 Hz consomme forcément plus qu’un écran à 60 Hz, et il est probable que les utilisateurs préfèrent par défaut une meilleure autonomie qu’un affichage plus fluide.

On imagine que les applications, et notamment les jeux, pourront demander l’activation du mode 120 Hz. Récemment, Fortnite a été mis à jour pour proposer un mode 120 Hz sur iPad Pro.