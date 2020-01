L’iPad Pro est désormais le meilleur appareil pour jouer à Fornite (après le PC)

Fortnite vient de recevoir une mise à jour sur iOS lui permettant d'être joué en 120 Hz sur iPad Pro. C'est le seul appareil mobile à proposer un taux de rafraîchissement aussi élevé.

Fortnite est un véritable phénomène, regroupant beaucoup de joueurs. Plusieurs critères ont facilité cette ascension insolente : son gameplay addictif, sa gratuité et sa disponibilité sur un grand nombre de plateformes, y compris sur smartphones et tablettes. Récemment, Epic Games, l’éditeur du jeu, a poussé une mise à jour sur iOS, faisant de l’iPad Pro l’une des meilleures plateformes actuellement pour jouer au jeu.

La dernière mise à jour de Fortnite sur iOS permet d’utiliser les boutons de joysticks sur les manettes avec iOS 13, mais aussi d’activer une option sur iPad Pro (2018) pour jouer en 120 FPS et ainsi profiter du taux de rafraîchissement maximum de l’écran de la tablette d’Apple. Jusqu’à présent, le framerate était limité à 60 FPS.

Cette mise à jour fait donc de l’iPad Pro (2018) la meilleure plateforme pour jouer à Fortnite après le PC. Sur ordinateur, le framerate est en théorie illimité en fonction de la puissance de la configuration. Sur PS4, Xbox One et smartphones, le framerate maximum est de 60 FPS, tandis que sur Switch, le taux de rafraîchissement de l’écran est limité à 30 images par secondes.

À venir sur Android ?

Pour l’heure, seul l’iPad Pro (2018) profite de cette mise à jour, mais on peut imaginer que d’autres appareils seront validés par Epic Games pour profiter de cette nouveauté. On pense notamment aux futurs smartphones Android de 2020 qui devraient embarquer une puce puissante et des écrans 120 Hz. Le OnePlus 8 pro par exemple est attendu avec une telle configuration d’écran et un Snapdragon 865.

Rappelons que le mode 60 FPS est arrivé en priorité sur iOS avant d’être activé au cas par cas pour certains smartphones Android.

Pour aller plus loin, on pourrait également imaginer qu’Epic Games prépare d’ores et déjà un portage de Fortnite sur les consoles de nouvelle génération (PS5 et Xbox Series X) et que ces dernières permettront d’atteindre un tel framerate. Ce n’est là cependant qu’une simple spéculation.