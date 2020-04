Windows 10 : un lanceur d’applications à la Spotlight (macOS) en préparation

Microsoft travaille actuellement sur un moteur de recherche avancé qui devrait être intégré en bêta aux PowerToys de Windows 10 à partir du mois prochain. De quoi rappeler Spotlight, l'interface si pratique de macOS.

Aujourd’hui, sur Windows 10, pour lancer une application, il suffit généralement d’appuyer sur la touche Windows, de taper quelques lettres du programme en question et d’appuyer sur la touche entrée. Si cela correspond à l’usage de la plupart, ce système reste trop limité pour les utilisateurs les plus avancés, ceux que l’on a tendance à appeler les « power users ». Pour ceux-là, Microsoft prépare un nouveau lanceur d’applications qui s’annonce très prometteur.

Spotlight sur Windows

Microsoft prépare depuis janvier un moteur de recherche pour Windows 10 ressemblant à Spotlight, celui que l’on trouve sur macOS en appuyant sur les touches « CMD » et espace. Ce nouveau lanceur a pour vocation de remplacer la fenêtre Exécuter que l’on obtient en appuyant sur Win+R et, selon les informations de TheVerge, une première version bêta serait prévue pour le mois de mai.

Cette fenêtre aurait notamment pour vocation de rechercher facilement à la fois des applications et des fichiers et devrait intégrer des plug-ins pour plus de personnalisation. Niels Laute (Niels9001), un UX designer, a proposé un concept en février dernier et Microsoft aurait repris une partie de son code afin de proposer un design moderne.

Intégré au PowerToys

Cette nouveauté ne sera pas intégrée directement à Windows 10 — malgré la mise à jour attendue en mai –, mais dans les PowerToys. Il s’agit là d’une palette d’outils pensée pour les « power users » et que l’on peut télécharger sur GitHub. À terme, il n’est pas impossible que cela remplace définitivement le menu Win+R du système d’exploitation.

En attendant que ce Power Launcher arrive (le nom est uniquement utilisé en interne, le définitif n’étant pas encore connu), il existe certaines alternatives, à l’instar de l’application Wox par exemple