Caractéristiques du Galaxy Note 20 Ultra, teaser du Galaxy Fold 2 et fuite de données chez sept VPN – Les actualités de la semaine

Alors que l'on se rapproche peu à peu du 5 août, date de la présentation des prochains smartphones de Samsung, les futurs appareils du constructeur coréen ont réussi à tirer la couverture à eux cette semaine. Ce ne sont cependant pas les seules actualités qui ont marqué la semaine. Voici les choses à retenir.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra : voici les caractéristiques détaillées du premier « smartphone Xbox »

C’est dans deux semaines que Samsung présentera officiellement ses prochains smartphones haut de gamme, dont le Galaxy Note 20 Ultra. Néanmoins, celui-ci a fait l’objet d’une nouvelle fuite massive avec la publication par le site WinFuture de l’ensemble des caractéristiques. De quoi découvrir également un futur partenariat avec Microsoft pour profiter de xCloud sur le smartphone.

Samsung Galaxy Fold 2 : un teasing promet « des possibilités infinies »

En même temps que les prochains Galaxy Note 20 et Note 20 ultra, Samsung devrait présenter officiellement son nouveau smartphone pliable le 5 août prochain. Si on a pu douter un moment de son annonce dès le mois prochain, la firme l’a confirmé à demi-mot avec la publication d’une vidéo teaser sur Twitter. Samsung promet avec son futur appareil des « possibilités infinies ».

Sept VPN « sans logs » laissent fuiter 1,2 To de données sur leurs utilisateurs

C’est un coup dur qui a touché le secteur des VPN cette semaine, mais encore plus dur pour ses utilisateurs. En effet, sept fournisseurs de VPN basés à Hong-King ont laissé fuiter rien de moins que 1,2 To de données personnelles de leurs utilisateurs. Pourtant, ces différents services assuraient ne pas enregistrer ces données qui ont pourtant bel et bien été subtilisées. Ce sont ainsi plus d’un milliard d’entrées différentes qui ont été découvertes.