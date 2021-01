Des Tesla new look, la charge sans fil de Xiaomi et Intel signe son retour – L’essentiel de l’actu de la semaine

Encore une semaine intense du côté de la Tech. Avec des nouveautés chez Tesla, mais aussi chez Xiaomi qui a joué la carte de la surprise avec un produit inattendu. De l’inattendu aussi du côté d’Intel qui lance… une carte graphique. Retour sur ce qu’il ne fallait pas manquer des sept derniers jours.

Tesla relooke ses deux modèles phares : la Model S et la Model X

Ce furent les annonces un peu surprises de la semaine. Tesla a dévoilé deux nouvelles versions de ses véhicules électriques phares. La version la plus abordable de la Model Y, la Standard Range, est en approche plus tôt que son calendrier ne l’annonçait. Le SUV est apparu sur le configurateur américain de Tesla et les commandes peuvent donc débuter. Et Tesla a revu sa fiche technique à la hausse pour l’occasion. Voici un modèle plus rapide, plus endurant, mais finalement pas aussi abordable qu’espéré.

Elon Musk en a également profité pour dévoiler le relooking de sa Model S et ses trois nouvelles versions. Nouveau design pour l’emblématique voiture électrique lancée en 2012 et meilleure autonomie en vue. Elle sera disponible avec trois types de moteurs différents dont un modèle Plaid+ surpuissant.

Xiaomi Mi Air Charge : le chargeur sans fil ni socle, mais multiappareils

Le fabricant chinois a dévoilé cette semaine un nouveau système de charge sans fil plutôt inédit. Le Xiaomi Mi Air Charge ne dispose d’aucun socle et peut même recharger à distance n’importe quel appareil à l’aide d’ondes millimétriques. Mais surtout, il pourrait faire cela avec plusieurs appareils en même temps. Pas de course à la charge rapide ici, mais une technologie qui s’annonce bluffante.

Intel lance sa première carte graphique en 20 ans

C’est le grand retour d’Intel sur le marché des cartes graphiques, 20 ans après sa dernière incursion. Mais ça s’annonce avant tout symbolique. À la traîne sur le marché des processeurs, l’entreprise américaine n’a visiblement pas pour autant envie de changer son fusil d’épaule. Elle tente juste un coup pour la gloire, semble-t-il. En développement depuis des mois, l’Iris Xe « DG1 » arrive enfin. Il s’agit d’un produit peu puissant qui ne viendra pas rivaliser avec les RTX 3000 de Nvidia. C’est un tout autre pari que se lance Intel…

La vidéo de la semaine

Place au choc des titans cette semaine : sur votre droite, le Samsung Galaxy S21 Ultra. Sur votre gauche, l’iPhone 12 Pro Max d’Apple. Lequel est le meilleur en photo ? C’est notre comparatif de la semaine. Et c’est du lourd dans tous les secteurs de jeu !

