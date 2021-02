Le Microsoft Surface Duo en France, encore un smartphone Xiaomi et des jeux toujours plus bluffants – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 11 février : on a pris en main le Microsoft Surface Duo qui arrive en France, Xiaomi prépare un nouveau flagship et Epic veut rendre tous les jeux plus beaux encore. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Le Surface Duo, étonnant smartphone double écran de Microsoft, arrive en France

Lancé l’an dernier aux États-Unis, le Surface Duo arrive en France le 18 février prochain. Ce smartphone inattendu, avec ses deux écrans et sa charnière bien marquée, signe le retour de Microsoft sur le secteur de la téléphonie mobile. Mais avec un concept totalement tourné vers la productivité. Nous avons pu le prendre en main pour en avoir un premier aperçu avant un test plus complet.

Les visages des jeux vidéo next-gen seront encore plus bluffants et simples à créer

Le très populaire Unreal Engine va se doter d’un nouvel outil. L’objectif ? Rendre l’animation et les graphismes d’un jeu comme The Last Of Us Part 2 beaucoup plus accessibles. Epic Games, concepteur du moteur, a ainsi annoncé MetaHumans. Une technologie qui va permettre d’avoir des rendus encore plus impressionnants sur la nouvelle génération de consoles.

Xiaomi a encore un smartphone dans sa besace

Un nouveau smartphone de Xiaomi est passé par la Tenaa, chargée des certifications en Chine. Le design se rapproche beaucoup du Mi 10 Ultra, avec quelques ajustements. C’est en tout cas un nouveau smartphone haut de gamme qui s’annonce du côté de la firme asiatique qui vient déjà de lancer les Mi 11 à l’international.