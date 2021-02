Google donne un coup de jeune à la carte météo sur l’interface de bureau

Une carte plus compacte, des informations un peu plus lisibles et des onglets remaniés : Google rénove légèrement la carte météo de son interface de bureau… l’occasion pour la firme de mettre au placard les derniers éléments subsistants de son ancien langage de conception.

Déployée auprès d’une majorité d’utilisateurs à l’heure où nous rédigeons ces lignes, la nouvelle version de la carte météo arbore sur la recherche de Google quelques changements discrets qui permettent néanmoins de gagner en clarté et en praticité. Ce léger remaniement donne aussi à Google l’occasion de gommer, sur son interface de bureau, quelques-uns des derniers éléments de son ancien design. Pour l’utilisateur, l’expérience reste dans l’absolu la même, mais avec un ensemble plus moderne.

Cette nouveauté intervient après une amélioration préalable de la page de résultats pour la recherche de chansons et l’introduction d’un thème sombre pour la recherche de Google sur Windows et macOS.

Une carte météo remaniée

La nouvelle version de la carte météo affiche bien en évidence la température, en gros, dans le coin supérieur gauche, complétée des informations relatives aux précipitations, à l’humidité, et à la vitesse du vent. Le coin supérieur droit regroupe pour sa part la localisation, la date et l’heure, ainsi qu’un bref résumé des conditions climatiques.

Comme le souligne 9to5Goole, cette nouvelle carte est un peu plus compacte que l’ancienne grâce à l’utilisation d’onglets permettant d’accéder à la température, au graphique des précipitations ou encore aux informations détaillées sur le vent (direction, vitesse par créneau horaire). Ces onglets remplacent des vieux boutons qui correspondaient encore à l’ancien langage de conception de Google.

On notera par contre que la partie de l’interface consacrée aux prévisions pour sept jours n’a pas été modifiée, à l’inverse du léger contour gris de l’ancienne carte, qui a de son côté été retiré.