Audacity inquiète, Apple songe à déménager, WearOS 3.0 se dévoile – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 5 juillet. Audacity commence à récolter des données, Apple songerait à se décentraliser, et le Play Store s'adapte à Wear OS 3.0.

Audacity met à jour ses conditions d’utilisation

Le logiciel open source et gratuit a récemment mis à jour ses conditions d’utilisation, et cela inquiète les utilisateurs. La nouvelle version indique qu’Audacity récolte maintenant les données de ses utilisateurs, pour les envoyer notamment en Russie ou aux États-Unis. Il pourrait s’agir d’une des conséquences de son rachat en mai 2021 par Muse Group.

Apple et Cupertino : pas si inséparables qu’on pourrait le penser

Selon Mark Gurman, journaliste spécialiste d’Apple chez le très sérieux Bloomberg, la marque à la pomme songerait à « se décentraliser » loin de la Silicon Valley pour conjurer la fuite de ses talents. Parmi les causes qui motivent cet élan, on trouve le coût de la vie exorbitant dans la Silicon Valley qui freine l’arrivée de nouveaux talents, et les difficultés que rencontre Apple pour diversifier sa main-d’œuvre.

WearOS 3.0 arrive sur le Play Store de certains utilisateurs

L’interface de WearOS commence à bénéficier de la collaboration entre Google et Samsung. En effet, sur WearOS 3.0, le Google Play Store a changé d’interface. Celle-ci gagne en clarté, en lisibilité. Dans l’ensemble, elle apparaît moins chargée.