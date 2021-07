WearOS 3.0 : le Google Play Store devient plus agréable à utiliser sur montre connectée

La nouvelle interface du Google Play Store pour les montres sous WearOS 3.0 commence à se montrer pour afficher plus joliment et clairement, les applications, boutons et options.

Il y a quelques semaines, nous apprenions que l’interface WearOS avait profité d’une collaboration entre Google et Samsung pour améliorer en profondeur le design et l’expérience utilisateur. Or, certaines montres connectées commencent déjà à profiter de certaines nouveautés avec, notamment, un Play Store remodelé pour être plus joli et plus clair.

Sur Reddit, des utilisateurs de la Suunto 7 expliquent en effet avoir reçu une mise à jour qui leur permet déjà de tester l’interface du Play Store pensée pour WearOS 3.0 (la nouvelle mouture du système).

Sur l’écran d’accueil du magasin d’applications, la toute première modification notable réside dans le bouton de recherche : l’icône de loupe est intégrée dans un cercle blanc au lieu de vert.

En outre, la liste des options jouit d’un design un peu plus moderne. La police de texte est un peu moins épaisse et chaque fonction est mise en valeur par un petit arrière-plan gris qui contraste bien avec le fond noir du Play Store. En résultent une meilleure lisibilité et une interface moins chargée.

Source : alehel sur Reddit Source : alehel sur Reddit Source : alehel sur Reddit

Il en va de même pour la liste des applications : on retrouve la même police de caractères et les mêmes aplats gris foncé. À cela s’ajoute le fait que l’icône de chaque app prend moins de place sur le côté gauche. Le Play Store affiche ainsi plus de choses sans rendre son interface trop fouillis.

La navigation au sein du magasin d’apps promet ainsi d’être plus agréable.

En attendant Samsung

Rappelons au passage que Google et Samsung affirment avoir mis commun le meilleur de WearOS et de Tizen. Les deux interfaces partagent ainsi un socle commun. Du côté du géant sud-coréen, les Galaxy Watch 4 et Watch Active 4 seront les premières à embarquer ce nouveau système dès cet été.

On peut notamment s’attendre à une présentation le 11 août, en même temps que le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3.