C’était la semaine des nouveautés pas forcément attendues. Nintendo a enfin montré sa Switch Oled, Free joue la « Flex-ibilité » du smartphone en location et Samsung veut vous faire regarder sa TV. Retour sur les actualités essentielles qu’il ne fallait pas manquer.

Nintendo annonce (enfin) la Switch Oled

Ce fut la surprise du chef mardi. Nintendo a enfin officialisé sa nouvelle console Switch. Elle sera dotée d’un écran plus grand de 7 pouces, cette fois Oled, d’un port Ethernet sur sa station d’accueil, d’un système audio amélioré ou encore d’un nouveau coloris. En revanche, technologiquement ou en termes de puissance et d’autonomie, elle ne se différencie nullement du précédent modèle. Nintendo n’a notamment pas ajouté la 4K espérée ni même opté pour le 1080p sur l’écran. Mais le prix augmente.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Free se lance à la chasse au subventionnement avec Free Flex

Et voici une nouvelle offre que l’opérateur espère aussi disruptive que les précédentes. Free a lancé Free Flex pour proposer un smartphone en location ou à l’achat sans frais supplémentaires, et sans même avoir forcément besoin d’être abonné chez Free. Nous avons pu nous entretenir avec Xavier Niel qui explique vouloir bousculer le marché du smartphone subventionné contre lequel il se dresse avec une offre sans coût caché pour le consommateur.

Samsung va vous faire regarder la télé en direct sur votre smartphone

Samsung a lancé en France son application Samsung TV Plus, permettant de regarder 57 chaînes en direct depuis votre téléphone ou votre tablette.

Le test de la semaine : le tableau-enceinte Ikea Symfonisk

C’est un produit assez original qu’ont conçu Ikea et Sonos : un cadre façon tableau qui abrite une enceinte. Voici le nouveau venu dans la gamme Symfonisk, symbole du mariage de deux savoir-faire entre le design et le son. Ce tableau se veut un élément de décoration à poser n’importe où et dans le sens que vous voulez tout en profitant d’une enceinte de qualité.