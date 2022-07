3 millions de smartphones Android infectés par un malware : ce qu’il faut savoir

Ce n'est ni le premier ni le dernier malware, mais cela n'empêche pas de s'en méfier.

Encore une fois, une nouvelle menace de sécurité a été découverte et rendue publique. Bien que Google puisse généralement insister sur le fait qu’il fait de son mieux pour protéger votre argent et vos données, ce n’est certainement pas ce qui s’est passé dans ce cas particulier.

Surnommé Autolycos par l’expert en cybersécurité qui a fait la découverte alarmante, mais ô combien familière il y a plus d’un an, le malware agit de manière insidieuse, rappelant le malware Joker qui fait régulièrement l’actualité ces dernières années. Son objectif : voler de l’argent à des millions d’utilisateurs Android sans méfiance.

Found new family of malware that subscribe to premium services 👀

8 applications since June 2021, 2 apps always in Play Store, +3M installs 💀💀

No webview like #Joker but only http requests

Let’s call it #Autolycos 👾#Android #Malware #Evina pic.twitter.com/SgTfrAOn6H

— Maxime Ingrao (@IngraoMaxime) July 13, 2022