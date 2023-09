Voici le nouveau logo d’Android : un bugdroid 3D et une majuscule plus importante qu’il n’y paraît

Google dévoile le nouveau logo d'Android avec surtout deux changements à retenir : un bugdroid qui passe en 3D tandis que la marque « android » s'écrit désormais officiellement « Android ».

« Être ouvert, itératif et inclusif ». C’est l’éthique que Google veut mettre en avant pour son système d’exploitation Android. Ainsi, alors qu’on attend toujours la version stable d’Android 14, la firme de Mountain View dévoile une nouvelle identité visuelle pour son OS installé sur trois milliards de smartphones et appareils en tous genres à travers le monde. Bref, Android a nouveau logo et vous le fait savoir.

Au programme, un bugdroid au nouveau look et la marque Android qui ne s’écrit plus tout à fait de la même manière. Notez qu’à côté de cela, Android a aussi eu droit à l’arrivée de quelques nouvelles fonctionnalités prometteuses.

Pourquoi android devient Android

Les équipes de Google affirment s’être beaucoup amusées à créer cette nouvelle identité, mais qu’est-ce qui change concrètement ? Le nouveau logo d’Android s’inspire de Material Design. Pour rappel, il s’agit de l’ensemble de règles esthétiques que s’impose le géant américain pour définir le look de son OS. Le célèbre Material You centré sur la personnalisation en est un dérivé.

Mais ce n’est pas tout… Google ajoute une majuscule au logo officiel d’Android ! Oui, nous sommes un tantinet sarcastiques, ce qui est assez ironique pour un média qui s’appelle Frandroid et non plus FrAndroid depuis 2019. Par ailleurs, il y a une vraie explication derrière ce choix.

Avec cette mise à jour, vous remarquerez quelques changements subtils qui contribuent à relier Android à Google. Outre l’abandon de la stylisation en minuscules de « android », nous élevons le logo Android en mettant le A en majuscule, ce qui donne plus de poids à son apparence lorsqu’il est placé à côté du logo de Google. Bien que nous ayons ajouté des courbes et une personnalité propres à Android, la nouvelle stylisation d’Android reflète plus fidèlement le logo de Google et crée un équilibre entre les deux. Nous espérons que ces petites, mais importantes mises à jour de la police de caractères Android permettront de mieux communiquer la relation entre les appareils Android et les applications et les services Google que les utilisateurs connaissent déjà.

Ce passage de l’article de blog a plus d’importance qu’on ne pourrait le croire. Google affiche ici clairement l’ambition de mettre en avant son propre nom. On avait déjà Android Messages qui se fait connaître aujourd’hui sous le nom de Google Messages. Même chose pour Android Pay qui devenu Google Pay puis Google Wallet. Dans la même veine, rappelons que, du côté des montres connectées, Android Wear a disparu au profit de Wear OS by Google (c’est le nom complet).

Vous l’aurez compris, il n’est donc pas étonnant de voir que l’identité d’Android elle-même se rapproche de celle de Google puisque c’est cette dernière qui tend à être de plus en plus mise en avant.

Un bugdroid 3D

« Aujourd’hui, nous donnons au membre non humain le plus reconnaissable de notre communauté Android un tout nouveau look 3D », lit-on dans le communiqué. Eh oui, le bugdroid change d’apparence et prend du relief.

« En tant que symbole visuel de notre marque, nous voulions que le bugdroid soit aussi dynamique qu’Android lui-même. Nous avons également modernisé l’apparence du corps entier du robot pour qu’il puisse facilement passer d’un environnement numérique à un environnement réel, ce qui en fait un compagnon polyvalent et fiable, quel que soit le canal, la plateforme ou le contexte ».

Cette nouvelle identité visuelle s’invitera sur les appareils Android « et dans plus d’endroits » d’ici à la fin de l’année promet Google.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).