Le Galaxy C55, le nouveau smartphone de Samsung qui s’inspire de la concurrence chinoise

Galaxy A55, M55... et maintenant C55. Suivez-vous toujours ? Samsung lance un smartphone toutes les semaines.

Face à la concurrence de plus en plus féroce des constructeurs chinois, Samsung réagit en sortant de nouveaux smartphones. Plein de nouveaux smartphones. Après le M55 la semaine dernière, c’est au tour du Galaxy C55 de faire son apparition. Mais avec les gammes Galaxy A, C, M et S, il est facile de s’y perdre. Alors, qu’est-ce que le Galaxy C55 a de plus à offrir ?

Le Galaxy C55 se distingue par son dos en cuir synthétique, une nouveauté chez Samsung, mais assez courante en Chine chez des constructeurs comme Oppo (Realme, etc.). Cette finition donne une touche d’élégance au smartphone, tout en offrant une meilleure prise en main. Le dos en cuir synthétique est également plus résistant aux rayures et aux traces de doigts.

Des caractéristiques techniques solides pour un smartphone milieu de gamme

Le Galaxy C55 dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition de 2 400 x 1 080 pixels. La caméra selfie de 50 mégapixels f/2,4 se trouve dans un trou central, tandis qu’à l’arrière se trouvent une caméra principale de 50 MP f/1,8 avec OIS, une caméra ultra-grand angle de 8 MP f/2,2 et un capteur de 2 MP. Le smartphone peut enregistrer des vidéos 4K à 30 images par seconde ainsi qu’un ralenti HD à 240 ips.

Sous le capot, le Galaxy C55 est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, une puce de 2022. La batterie de 5 000 mAh peut être chargée via USB-C jusqu’à 45 watts. Un capteur d’empreintes digitales, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2, un double emplacement SIM et un lecteur de carte microSD… bref, la panoplie classique.

Le Samsung Galaxy C55 n’est actuellement proposé qu’en Chine, soit avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage flash pour 1 999 yuans (environ 260 euros), soit avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 2 299 yuans (environ 300 euros). Samsung n’a pas encore confirmé de détails sur un éventuel lancement international.