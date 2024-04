Samsung Galaxy M55 : un nouveau smartphone milieu de gamme prometteur

Voici le Samsung Galaxy M55 : un écran AMOLED de qualité, des caméras haute définition, une autonomie confortable et des performances solides... c'est prometteur !

Samsung a officialisé le Galaxy M55, un nouveau smartphone milieu de gamme qui n’est pas encore disponible sur le marché français, mais qui a été lancé en Suisse et au Portugal.

Pas simple de se repérer entre les gammes Galaxy A et Galaxy M, prenons donc le temps de se concentrer sur ce nouvel appareil.

Caractéristiques techniques et prix du Galaxy M55

Le Samsung Galaxy M55 sera proposé à un prix d’environ 400 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, et environ 550 euros pour la version avec 256 Go de stockage interne.

Ce smartphone est équipé d‘un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 1 080 x 2 400 pixels et un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, offrant ainsi une expérience visuelle fluide et agréable. Ici, on est donc comme sur le Redmi Note 13 Pro 5G (très compétitif).

La caméra principale et la caméra frontale du Galaxy M55 ont une définition particulièrement élevée de 50 mégapixels, la caméra principale bénéficiant en outre d’une stabilisation optique de l’image. Le smartphone 5G peut être utilisé avec deux cartes SIM ou avec une carte SIM et une carte mémoire.

Le Samsung Galaxy M55 est doté d’une batterie de 5 000 mAh, qui peut être chargée rapidement avec une puissance de charge allant jusqu’à 45 watts. Ce qui est très bien pour un Galaxy. L’empreinte digitale est intégrée directement à l’écran.

En ce qui concerne les performances, le Galaxy M55 est équipé du Snapdragon 7 Gen 1, qui n’est peut-être pas une toute nouvelle puce informatique, mais qui reste suffisamment puissante pour répondre aux besoins des utilisateurs. Avec un poids de seulement 180 grammes, il est également assez léger. Bref, une option intéressante à première vue.