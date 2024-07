Android 15 est encore plus inclusif avec cette option colorimétrique

La prochaine version d'Android permettra de régler l'intensité de la correction des couleurs. L'objectif : permettre à chaque daltonien de mieux adapter son appareil à ses besoins.

Les options d’accessibilité de nos appareils numériques se sont améliorées au fil des ans. Si tout n’est évidemment pas parfait, on peut saluer les tentatives des entreprises de la tech pour rendre leurs produits plus inclusifs.

Et, ces efforts ne s’arrêtent jamais vraiment, à l’instar de Google qui compte étendre ses options d’accessibilité d’Android 15 aux utilisateurs atteints de daltonisme.

Tous les types de daltonismes sont concernés

Ces derniers ont déjà accès à des modes de correction des couleurs leur permettant de modifier le rendu de celles-ci en fonction de leur type de daltonisme : deutéranomalie (difficultés à distinguer les verts), protanomalie (idem, pour les rouges), tritanomalie (idem, pour les bleus) ou monochromie (absence totale de sensibilité aux trois couleurs).

Ces paramètres agissent sur toutes les applications utilisées sur l’appareil, et permettent de distinguer les différentes images, objets et textes affichés à l’écran, quelle que soit la situation et leurs couleurs d’origine.

Mais, comme chaque être humain est unique, les corrections de couleurs peuvent être trop ou pas assez importantes selon l’utilisateur, c’est pourquoi Google travaillerait sur un curseur d’intensité pour chaque mode.

Repéré par nos confrères d’Android Autority dans Android 15, il permet de choisir entre trois valeurs : faible, moyenne et forte. Les résultats semblent encourageants, mais nous laisserons les principaux intéressés en juger par eux-mêmes.

De nouvelles options pas encore disponibles

Pour accéder à cette fonctionnalité, Android Authority a dû mettre les mains dans le cambouis, car elle n’est pas encore disponible sur Android 15, version encore en phase de test. Elle doit être activée manuellement, ce qui peut laisser penser que les équipes de Google ont encore du travail à faire pour la rendre pleinement opérationnelle.

Espérons que ce sera le cas pour la sortie de la prochaine version d’Android, qui devrait être déployée à la rentrée. En attendant, nous en savons déjà beaucoup à son sujet, et la rédaction de Frandroid a dressé une liste des principales nouveautés attendues, ainsi que des appareils déjà compatibles avec la bêta actuelle.