Vous pouvez désormais installer Android 15 sur votre smartphone… Si vous savez coder

D’une ponctualité irréprochable, Google a publié le code source d’Android 15 dans le dépôt AOSP le 3 septembre dernier comme prévu. La version grand public arrivera elle dans quelques semaines.

Avis aux développeurs, développeuses et autres fans de bidouilles : vous pouvez enfin vous amuser avec la version finale d’Android 15. Comme l’a remarqué le média Android Authority, le code source de la dernière version de l’OS au petit robot vert vient d’être mis en ligne dans toute sa complexité sur le site de Google.

Si la publication était attendue depuis quelques jours maintenant, cela ne signifie pas pour autant qu’Android 15 va tout de suite arriver sur votre smartphone. Le code source sert surtout aux équipes de développement qui veulent tester leurs applications ou aux fabricants de systèmes d’exploitation mobiles alternatifs.

Pas de version grand public avant octobre

Dans le billet de blog qui accompagne la livraison du code source, Google précise bien que la nouvelle version d’Android arrivera sur les téléphones Pixel éligibles « dans les prochaines semaines » et sur le reste des mobiles Samsung, Lenovo, Sony, etc., « dans les prochains mois ». Attention tout de même, les « prochaines semaines » pourraient tirer en longueur puisque la firme elle-même a annoncé que la mise à jour des Pixel n’arriverait pas avant octobre.

En l’état donc, impossible d’utiliser Android 15 dans sa version finale à moins de savoir compiler du code et de l’adapter à l’environnement technique de votre mobile. Pour le dire plus simplement, le code source est comme la liste d’ingrédients d’une recette. Reste encore à mélanger et cuire tout ça avant d’avoir un joli gâteau.

Pain béni pour les ROMs alternatives

Si pour le commun des mortels la mise à disposition du code source ne change pas grand-chose à leur expérience mobile, celles et ceux qui développent des ROMs alternatives vont pouvoir s’en donner à cœur joie. LineageOS, GrapheneOS ou encore/e/OS vont pouvoir bidouiller le code pour adapter leur système d’exploitation et sortir des nouvelles versions de leurs OS basés sur Android 15. Un peu comme si un pâtissier particulièrement éclairé faisait sa propre version du gâteau susnommé en utilisant du lait de soja à la place du lait de vache.

Métaphore culinaire mise à part, la publication du code source signifie aussi que ces fameuses ROMs alternatives pourraient proposer une mise à jour vers Android 15 avant même que Google ne le fasse sur ses téléphones Pixel. Un petit exploit uniquement possible grâce au modèle de développement open-source du système.