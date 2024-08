Android 15 : on connaît enfin la date de sortie du nouvel OS de Google

La prochaine version d’Android va se faire attendre. Habituellement lancé en même temps que les nouveaux Pixel, la 15e version du système d’exploitation n’arrivera, ce coup-ci, pas avant octobre.

Android 15

Google chamboule ses habitudes. En présentant ses Pixel 9 au cœur du mois d’août, le géant de la recherche a désynchronisé le calendrier de sortie de ses nouveaux téléphones et de ses nouvelles versions d’Android. Résultat, les mobiles sont sortis sans Android 15, qui lui n’arrivera pas avant quelques longues semaines.

Comme des rumeurs le laissaient effectivement entendre, la version finale du nouvel Android sortira au mois d’octobre prochain. L’information nous vient d’Android Authority qui l’a confirmé grâce à un message de Google envoyé à celles et ceux qui testent actuellement la version bêta du système. Sur l’écran de downgrade (qui permet de revenir à une version stable depuis une version bêta), le géant de la recherche indique effectivement que « si vous attendez la version stable d’Android 15 », celle-ci arrivera d’ici « octobre ».

Pour tous les Pixel depuis 2021

Si Google ne donne pas de fenêtre de tir plus précise, au moins ce message fait office de communication officielle. Jusqu’ici, la sortie définitive d’Android 15 était un secret bien gardé, même si les nouvelles versions majeures du système de Google sont souvent déployées dans ces eaux-là. Techniquement, cette version d’Android devrait arriver en premier lieu sur les téléphones Pixel, et plus précisément sur tous les modèles depuis le Pixel 6 de 2021.

Le Pixel 6 aura le droit à Android 15 aussi

Il est à noter que le code source d’Android 15, lui, arrivera bien avant puisque sa publication en intégralité est prévue pour le 3 septembre (toujours d’après Android Authority). Mais la publication du code source ne signifie pas pour autant l’arrivée de l’OS dans la foulée, ce dernier nécessite souvent des ajustements avant d’être rendu officiellement disponible. Cela permettra simplement aux développeurs et développeuses de tout poil d’avoir un aperçu complet du système.

C’est d’ailleurs sans doute pour cette raison que Google a informé en priorité les utilisateurs et utilisatrices de la version bêta du système. Celles et ceux qui ferraillent avec les bugs du système depuis la sortie de la première bêta en avril dernier seront sans doute contents de savoir qu’une image plus stable arrive très bientôt. Et les équipes de développement, elles, pourront peaufiner leur code avant la sortie définitive.