Votre Google Maps plante ? Pas de panique, il y a une solution simple

L’application de cartographie de Google semble faire des siennes. De nombreux témoignages font état d’un problème avec Google Maps qui plante dès le démarrage. Il existe une astuce pour revenir à la « normal ».

Le développement logiciel est un art compliqué. Même les vétérans de chez Google ne semblent pas immunisés contre les problèmes. Depuis le 5 septembre, de très nombreux témoignages font état de problèmes avec l’application Google Maps sur Android. Comme l’a remarqué le journaliste Mishaal Rahman, sur Reddit comme sur X, beaucoup d’internautes semblent désemparés face à un bug inexpliqué de l’app qui plante dès l’ouverture.

Ce comportement inhabituel ne semble même pas réservé à une version de l’app en particulier puisque les versions bêta comme les versions stables semblent touchées. Aucun téléphone ne semble particulièrement épargné non plus puisque les téléphones Pixel, Samsung ou Asus, semblent tous affectés, mais de manière assez aléatoire.

Si le problème n’est pas encore formellement identifié, il existe heureusement déjà un moyen de remettre l’application sur pied. Pour cela :

Rendez-vous dans l’application Paramètres de votre téléphone

de votre téléphone Cliquez sur Applications

Trouvez l’entrée Maps

Cliquez sur les trois points en haut à droite

Choisissez Désinstaller les mises à jour

Cette manipulation fera revenir Google Maps sur sa version de base, soit celle préinstallée par défaut sur votre téléphone. Si cette astuce risque de vous faire perdre l’accès aux dernières nouveautés de l’app, au moins elle vous permettra de réutiliser le service pour vos différents déplacements.

Les solutions alternatives

Il est également possible d’effectuer la même manipulation en passant par le Play Store et en cliquant sur le bouton « Désinstaller ». Si vous voulez être particulièrement prudent ou prudente, vous pouvez même désactiver les mises à jour automatique en cliquant sur les trois points en haut à droite et en décochant « mise à jour auto ».

Plusieurs internautes expliquent également avoir résolu le problème en nettoyant le cache de l’application et en forçant un redémarrage depuis les paramètres du téléphone. Mais les résultats avec cette technique semblent assez variables. Si vous souhaitez essayer ; rendez-vous dans le même menu précisé plus haut, cliquez sur « Espace de stockage et cache » et appuyez sur « Vider le cache » puis sur « Forcer l’arrêt » à partir de l’écran précédent.

Sinon, vous pouvez également essayer la pléthore de solutions alternatives à Google Maps qui existent sur le web. Que ce soit l’application française Cartes IGN, le logiciel libre Organic Maps ou n’importe lequel des services listés dans notre comparatif, les logiciels ne manquent pas.

