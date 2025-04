Android : cette fonctionnalité pourrait doubler l’autonomie de votre smartphone

Votre smartphone Android consomme trop ? Google a la solution, et elle arrive bientôt sur votre téléphone.

Vous en avez marre de voir la batterie de votre smartphone Android fondre comme neige au soleil ? Bonne nouvelle : Google a mis au point une fonctionnalité qui pourrait s’avérer très efficace.

Fini les applications qui pompent votre énergie en douce, même quand vous ne les utilisez pas.

Adieu les wake locks qui tuent votre batterie

Pixel 9a : jusqu’à 415 € de remise* Achetez le nouveau Pixel 9a et recevez jusqu’à 415 euros en échange d’un téléphone éligible (prime promotionnelle de 150 euros incluse). Offre valable jusqu’au 12/05.

Pour comprendre cette nouvelle fonctionnalité, commençons par une explication. Sur Android, il existe une fonction appelée wake lock. En gros, c’est un mécanisme qui permet à certaines applications de continuer à tourner en arrière-plan, même quand votre écran est éteint ou que vous ne les utilisez pas. Par exemple, une application de musique peut utiliser un wake lock pour continuer à jouer vos chansons préférées, ou une application de messagerie pour vérifier vos nouveaux messages. C’est pratique et utile.

Le problème, c’est que certaines applis abusent de ce système. Elles restent actives en arrière-plan sans raison valable, et ça draine votre batterie.

Pour aller plus loin

Pourquoi Google va régulièrement redémarrer votre smartphone dans votre dos

Une limite intelligente pour les applications gourmandes

Google a décidé de prendre le taureau par les cornes avec une nouvelle mesure appelée verrouillage excessif du réveil (ou excessive wake lock en anglais). Le principe est simple : Android va surveiller les applis qui tournent en arrière-plan pendant trop longtemps. Si une application reste active plus de 3 heures sur une période de 24 heures sans raison légitime (par exemple, si elle n’est pas en train de diffuser de la musique ou d’afficher une notification importante), le système la mettra en pause automatiquement. Résultat ? Moins d’énergie gaspillée, et une batterie qui dure plus longtemps.

Cette fonctionnalité est intelligente, car elle fait la différence entre les applis qui ont vraiment besoin de tourner en arrière-plan (comme votre application météo qui met à jour les prévisions) et celles qui abusent du système. Google a même précisé que les applis avec un service de premier plan actif (celles qui affichent quelque chose à l’écran, comme un lecteur de musique) ne seront pas impactées. C’est du ciblage précis pour maximiser les économies d’énergie.

Cette nouveauté ne sera pas réservée aux smartphones Google Pixel. La firme de Mountain View travaille déjà avec des géants comme Samsung et d’autres fabricants pour intégrer cette fonctionnalité à tous les appareils Android. Cela signifie que, quel que soit le modèle de votre téléphone, vous pourrez bientôt profiter de cette optimisation.

Google a aussi lancé un appel aux développeurs d’applications pour qu’ils testent cette fonctionnalité, qui est actuellement en version bêta. L’idée, c’est de s’assurer que tout fonctionne avant de la déployer à grande échelle. Samsung, par exemple, est déjà à fond dans le projet et partage ses données pour aider à peaufiner l’expérience.

Pour aller plus loin

La sélection des smartphones avec la meilleure autonomie en 2025 : notre comparatif complet