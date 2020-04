Comment changer la sonnerie de son smartphone sur Android

Un smartphone reste un téléphone et la sonnerie est son moyen le plus efficace de vous alerter lors d'un appel ou d'une notification. Android propose nativement une grande sélection d'alarmes, voici comment choisir celle qui vous convient le plus.

Choisir sa sonnerie de téléphone est un élément primordial pour avoir une expérience utilisateur plus personnalisée (à moins que vous ne soyez tout le temps en mode vibreur). Sur Android, il est possible de modifier facilement celle-ci pour différentes notifications, que ce soit les appels, les messages ou différentes alarmes d’applications.

Nous vous expliquons dans ce tutoriel comment procéder. Notez toutefois que nous avons utilisé un Google Pixel 4 et que la procédure change en fonction des interfaces constructeurs. Vous n’aurez donc pas exactement le même cheminement sur un produit Samsung que sur un Huawei, un Xiaomi ou un OnePlus.

Changer sa sonnerie sur son smartphone Android

Sur l’OS de Google, le changement de sonnerie par défaut, que ce soit pour une notification, un appel ou un réveil se déroule dans les Paramètres.

Dans les réglages du smartphone — ici un Google Pixel 4 — se trouve le menu dédié aux Sons. Ici, on peut changer le volume des différentes alarmes et surtout, en cliquant sur Paramètres avancés, changer la sonnerie. Choisissez quelle sonnerie modifier et sélectionnez la nouvelle alarme parmi celles proposées.

Sur un téléphone Samsung, la rubrique s’appelle Sons et vibrations. Cliquez ensuite sur Sonnerie, choisissez la carte SIM sur laquelle vous voulez opérer vos changements, et sélectionnez la mélodie qui vous plaît le plus. Voici un exemple avec un Galaxy S10+.

Changer les sonneries par ce biais va uniquement permettre de changer l’alarme par défaut, mais on peut personnaliser celles-ci selon le contact ou l’application.

Changer de sonnerie selon l’application

Changer la sonnerie pour les notifications, c’est bien, la personnaliser selon l’app, c’est mieux ! Heureusement, on peut facilement le faire sur Android en se rendant une nouvelle fois dans les Paramètres.

Cette fois-ci, il ne faut pas aller dans les réglages de sons, mais celui des Applis et notifications. Dans la liste des applications, choisissez celle dont vous voulez personnaliser la sonnerie.

Arrivé dans les réglages de l’application, la prochaine étape consiste à se rendre dans le menu Notifications. Sélectionnez le type de notifications que vous souhaitez modifier et dans les Préférences avancées, changez le Signal sonore.

Ici également, la méthode varie en fonction des différentes interfaces de téléphone. À titre d’exemple, sur un appareil Samsung, le menu Notifications et directement accessible depuis les paramètres généraux du téléphone. Cliquez dessus, puis sur Afficher tout. Vous pouvez alors décider d’afficher toutes les apps installées sur votre téléphone ou chercher directement celle qui vous intéresse dans la barre de recherche.

Une fois que vous avez trouvé l’application voulue, tapez dessus. Vous allez voir affichée la liste de tous les types de notifications qu’elle peut envoyer. Cliquez sur celle qui vous intéresse avant de taper sur Son. Il ne vous restera plus qu’à choisir votre sonnerie préférée.

En plus de pouvoir changer de sonnerie par application, on peut également changer de sonnerie pour un contact en particulier.

Personnaliser une sonnerie pour un contact

Un bon moyen de savoir si un appel est urgent est de régler la sonnerie des contacts les plus importants pour les différencier des autres appels. Pour ce faire, rendez-vous dans votre liste de contacts et ouvrez la fiche de votre choix.

Ouvrez le menu Plus d’options — ou qui s’y apparente — et vous pourrez ainsi Régler la sonnerie unique à ce contact, il n’utilisera à présent plus l’alarme par défaut.

Ce procédé reste plus ou moins le même sur l’ensemble des téléphones Android. Pour continuer sur l’exemple de Samsung, vous verrez en bas de la page de contact, une icône en forme de crayon accompagnée de la mention Modifier. En cliquant dessus, vous allez ensuite pouvoir cliquer sur Plus puis sur Sonnerie pour changer la mélodie associée aux appels de cette personne en particulier.

Pour personnaliser son smartphone, régler une sonnerie est une étape primordiale. Quand on voit à quel point certaines sonneries sont rentrées dans l’imaginaire collectif, se démarquer ne peut être qu’un avantage, cela pourra limiter le risque de fausse alerte quand un autre téléphone sonnera dans le métro !