Vol de mots de passe, phishing, faux sites web, les hackeurs ont compris depuis bien longtemps qu’un simple virus n’était plus suffisant pour mettre à mal les données des utilisateurs. Pour s’en prémunir, il existe de nombreux outils pour mieux protéger sa vie privée. Et même des solutions tout-en-un, à l’instar de Bitdefender Total Security.

Il existe un proverbe qui dit que s’il existe quelque chose de pénible sur Internet, alors il existe forcément une application ou un logiciel pour s’en protéger. Avec l’apparition de nouvelles menaces ces dernières années (malwares, ransomwares, surveillance en ligne) les applications et services dédiés à la cybersécurité se sont justement multipliés. Voici la liste des services, logiciels et applications indispensables pour mieux protéger sa vie privée en général et ses données en particulier.

Un antivirus, pour se prémunir des malwares et ransomware

Sur PC tout particulièrement, mais aussi sur mobile, un antivirus est la première des barrières à installer sur ses appareils. Bitdefender, l’une des meilleures solutions antivirus du moment, est non seulement capable de réaliser des analyses antivirus, mais aussi d’anticiper l’attaque de malwares ou de ransomwares. Le logiciel utilise ainsi la technologie de détection Advance Threat Defense, qui se charge d’identifier les comportements suspects afin de bloquer immédiatement le processus malveillant.

Un bon VPN pour protéger sa connexion

Avant de permettre de contourner le géoblocage des plateformes de SVOD, les VPN servent surtout à protéger sa connexion Internet. Que ce soit sur des sites non chiffrés ou lorsque l’on se connecte à des points de WiFi mal sécurisés, des hackeurs peuvent très facilement s’emparer des données de l’utilisateur en utilisant la technique de l’homme du milieu (man in the middle). Pour éviter qu’un tiers puisse regarder ce que vous faites sur votre appareil, le VPN va alors se charger de chiffrer toutes les données qui transitent entre vous et les sites où vous connectez. Il existe actuellement des dizaines de fournisseurs de VPN fiables actuellement.

Un gestionnaire de mot de passe pour ne plus se les faire voler

Que peut-on faire quand on apprend que son mot de passe est en fuite parce qu’un site a oublié de sécuriser sa base de données ? Pas grand-chose, à part le changer et faire en sorte qu’il soit fort (et différent de l’ancien). C’est justement à cela que servent les gestionnaires de mot de passe : à les retenir pour les ressortir automatiquement lors d’une connexion à un site web ou un service, mais aussi à générer des mots de passe forts et surtout à les protéger derrière un unique mot de passe très fort (et le seul à retenir), le mot de passe maître.

Un navigateur Internet qui vous protège du pistage et des traqueurs

Un navigateur rapide, c’est bien. Un navigateur rapide et qui vous protège des traqueurs publicitaires ou du pistage de certains réseaux sociaux, c’est encore mieux. Et de ce point de vue, Chrome n’est pas franchement le meilleur élève, surtout quand on le compare à ses concurrents. Il y a bien sûr Firefox, qui propose dans ses options un « blocage de contenu » que l’on peut personnaliser, mais aussi des navigateurs encore plus stricts (Epic Privacy Browser ou UR Browser, entre autres) qui se proposent de bloquer le maximum de traqueurs.

Un moteur de recherche qui ne vous trace pas

Faut-il vous rappeler à quel point Google est gourmand en données personnelles ? C’est ce qui explique pourquoi les moteurs de recherches alternatifs ont autant la cote en ce moment. On peut au moins en recommander deux : Qwant et DuckDuckGo. Le premier se targue d’être le champion (français !) de la protection des données et de la vie privée tandis que le second possède une politique de confidentialité des données très stricte.

Le tout en un Bitdefender Total Security

Il existe enfin des logiciels et applications qui ont l’avantage de concentrer toutes ces solutions en un seul produit. C’est le cas de Bitdefender Total Security. Il propose de base une solution antivirus, anti-malware et anti-ransomware très efficace. Mais c’est aussi une véritable trousse à outils de cybersécurité, puisque Bitdefender Total Security comprend également un gestionnaire de mots de passe, un VPN, un navigateur sécurisé (Safepay), mais aussi de nombreux utilitaires pour optimiser les performances de son appareil (démarrage, nettoyage de l’espace de stockage, etc.)

Bitdefender Total Security fonctionne avec un abonnement annuel. Celui-ci couvre 5 appareils – mobiles comme desktop, des appareils que l'on peut ensuite surveiller grâce à la plateforme Bitdefender Central.

