Ce VPN aussi peu cher qu’efficace est parfait pour protéger votre vie privée (et celle de vos proches)

Avez-vous déjà pensé à trouver une solution pour protéger vos données personnelles et votre vie privée ? Non ? Il n’est pas trop tard pour palier ce problème grâce à CyberGhost et son offre de rentrée disponible à partir de 2,19 euros par mois.

Source : CyberGhost

Entre les récentes fuites de données subies par Boulanger, Darty, SFR et Temu ou bien le vol de données subies par de nombreux élèves via les sites frauduleux VoirMaClasse et RevealClasse, l’actualité récente regorge de nouvelles alarmantes pour la sécurité des données personnelles. Protéger sa vie privée et celles de nos proches est, aujourd’hui plus que jamais, un sujet à ne pas prendre à la légère. Si l’éducation en matière d’hygiène numérique constitue un premier pas capital, l’utilisation d’outils de cybersécurité reste une ressource à ne surtout pas négliger.

Des outils comme les VPN par exemple. Simples à utiliser, bardés de fonctionnalités utiles, ils constituent une excellente solution pour se prémunir contre de nombreuses menaces qui pèsent sur la vie privée et les données personnelles. Une protection complète qui s’avère qui plus est très abordable, à l’image de CyberGhost qui propose actuellement son abonnement deux ans à 2,03 euros par mois.

CyberGhost : une protection qui s’étend à tout le monde, tout le temps

Choisir un VPN, c’est assurer la sécurité de sa connexion et la confidentialité de vos échanges lorsque vous vous connectez sur internet. Une fois activé, le VPN « masque » le contenu des données que vous échangez avec les sites que vous visitez de manière à ce que personne ne puisse savoir ce que vous faites ou dites. Une bonne manière de protéger vos documents les plus précieux ou vos identifiants d’individus malintentionnés.

Afin d’offrir la protection la plus complète possible, pour vous ou vos proches, CyberGhost vous donne la possibilité de connecter jusqu’à sept appareils en même temps avec un seul compte. De quoi protéger smartphones, tablettes, PC et même télévisions ou consoles de jeu compatibles pour limiter les risques d’expositions aux cyberattaques.

Source : CyberGhost

Et niveau compatibilité, CyberGhost voit large. Son application est, en effet, disponible sur une large variété de systèmes d’exploitation (Windows, macOS, Linux, iOS, Android), de navigateur (Chrome, Firefox) ou autres systèmes comme FireTV, tvOS ou Android TV.

Une infrastructure technique qui allie performance et protection

L’autre atout de CyberGhost pour protéger au mieux vos intérêts réside dans la qualité de son infrastructure. Au-delà d’une batterie de serveurs performants (réseau 10 Gb/s) répartis à travers le monde (plus de 100 pays) et disposant d’une bande passante illimitée, ce VPN propose avant tout une sécurité à toute épreuve.

À commencer par une flopée de mesures et fonctionnalités de sécurité qui permettent de protéger vos échanges et vos données. Chiffrement de pointe des communications et kill switch automatique en sont les principaux avatars. Ces mesures de sécurité sont doublées par un respect de la vie privée et une confidentialité accrues.

Source : Cyberghost

CyberGhost, comme la plupart des bons VPN, ne peut en aucun cas suivre votre activité et garantit qu’aucune donnée qui transite par ses serveurs n’est conservée (la fameuse no logs policy). Le VPN propose aussi un service de contrôle anti-fuite d’email qui permet d’empêcher vos données personnelles de se balader sur le web en cas de vol de votre email dans une base de données tierce.

Découvrez l’offre de rentrée CyberGhost

Pour la rentrée, CyberGhost vous invite à découvrir ses services à prix réduit. Pour quelque temps encore, vous pouvez profiter de l’abonnement deux ans avec une ristourne de plus de 80 % et ne payer que 2,03euros par mois. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, CyberGhost offre aussi en ce moment quatre mois d’abonnement supplémentaires, portant la durée totale de protection à 26 mois.

Vous hésitez encore à franchir le pas et souscrire à un abonnement ? Pas de souci. CyberGhost propose une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Un délai suffisamment long pour pouvoir tester le service en long, en large et en travers, et voir si ce dernier convient à vos besoins.

Sachez enfin que si vous avez des questions, ou un pépin, CyberGhost dispose d’un support efficace pour vous aider. Disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il propose une assistance en français pour vous accompagner. Pour vous faciliter la tâche, de nombreux canaux sont d’ailleurs disponibles, entre téléphone, mail ou bien chat directement dans l’application.