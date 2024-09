Coordonnées bancaires et numéro de téléphone… SFR victime d’un piratage massif : ce que l’on sait et ce qu’il faut faire si vous êtes concerné

Alerte rouge chez SFR ! L’opérateur a été piraté. Résultat ? Vos données personnelles se baladent peut-être sur le dark web. On fait le point et on vous donne les bons réflexes à adopter.

SFR // Source : Frandroid

Après Boulanger, SFR aurait été piraté. L’information a été confirmée par la Cnil à BFM TV. Et devinez quoi ? Vos données personnelles sont peut-être en train d’être négocié sur le dark web. Pas de panique (enfin si, un peu quand même), on va vous expliquer comment limiter la casse.

Mise à jour le 20 septembre à 17h49 : l’opérateur SFR a confirmé auprès de l’AFP avoir « fait l’objet d’une fuite de données de ses clients, dont des coordonnées bancaires ».

Mais que s’est-il passé ?

Alors, pour faire simple, le 3 septembre dernier, des hackers auraient réussi à s’introduire dans un outil de gestion de commandes de SFR. Résultat ? Ils ont pu mettre la main sur des dizaines de milliers de dossiers clients. Et pas n’importe lesquels : ceux qui ont commandé un smartphone avec un forfait RED by SFR, mais aussi des abonnés de l’opérateur au logo rouge. Autant dire que si vous êtes dans ce cas, vous devez agir.

Voici la liste des données qui se baladent peut-être dans la nature :

Vos nom et prénom

Vos coordonnées

Les détails de votre contrat

Votre IBAN

Le numéro d’identification de votre smartphone

Le numéro de votre carte SIM

Heureusement, SFR nous assure que les mots de passe, les détails des appels et le contenu des SMS ne sont pas concernés d’après BFM TV.

Un abonné nous a contactés par mail et affirme : « mes données (client RED) ont fuité alors que j’étais en procédure de résiliation de mes contrats…. dont mon IBAN ».

Alors, on fait quoi maintenant ?

Bon, maintenant que l’on sait de quoi on parle, passons aux choses sérieuses. Voici les 3 trucs à faire mantenant pour vous protéger :

Changez vos mots de passe, et vite !

Oui, je sais, SFR dit que les mots de passe n’ont pas été volés. Mais franchement, vous voulez vraiment prendre le risque ? Alorson change tous ses mots de passe liés de près ou de loin à SFR. Et tant qu’à faire, profitez-en pour mettre des mots de passe solides. Genre, pas « 123456 » ou « MotDePasse ». Et évitez les mêmes mots de passe entre deux services.

Ouvrez l’œil sur vos comptes en banque

Avec votre IBAN dans la nature, les pirates pourraient tenter de faire des prélèvements frauduleux. Alors, on surveille ses comptes. Au moindre mouvement suspect, on contacte sa banque.

Méfiez-vous du phishing comme de la peste

Dans les prochaines semaines, attendez-vous à recevoir des e-mails, des SMS ou des appels louches se faisant passer pour SFR. C’est ce qu’on appelle du phishing. Le but ? Vous soutirer encore plus d’infos. Alors, règle d’or : on ne clique sur aucun lien suspect, on ne donne aucune info personnelle au téléphone, et on vérifie toujours l’expéditeur des e-mails.

Enfin, si vous avez des amis ou de la famille chez SFR, faites passer le message ! Plus on sera nombreux à être vigilants, moins les pirates auront de chances de faire des dégâts.

