Le Honor 10X est officiel : un smartphone milieu de gamme musclé et abordable

Honor vient d’annoncer le Honor X10 en Chine. Bien que son nom change subtilement, il succède au Honor 9X, un modèle qui brillait par son excellent rapport technologie-prix.

Comme sa maison-mère Huawei, Honor doit faire face aux restrictions américaines prolongées jusqu’à au moins mai 2021. Aussi, ses smartphones n’embarquent plus les services Google et tournent sous une version AOSP d’Android avec une interface maison Magic UI 3.0 / EMUI.

Ces limitations n’empêchent pas Honor de poursuivre sa marche en avant. Un an après un excellent Honor 9X, le constructeur lançait le Honor X10 le 20 mai dernier en Chine, en attendant une version Pro prévue pour plus tard. Comme à son habitude, Honor propose un smartphone à la fiche technique séduisante et au design soigné, le tout pour un prix contenu.

Honor X10 : une fiche technique solide

Derrière son design aux reflets géométriques (qui ne sont pas sans rappeler ceux du Galaxy A51 de Samsung), le Honor X10 renferme une puce HiSilicon Kirin 820 (gravée en 7 nm) embarquant un modem 5G. Pour l’accompagner, le constructeur opte pour 6 ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Il promet que ce nouveau modèle est 30 % plus performant que son prédécesseur. Une batterie de 4 300 mAh compatible avec la charge rapide 22,5 W alimente l’ensemble.

Si Samsung peut se permettre d’intégrer une dalle OLED sur ses modèles plus abordables, Honor se contente d’un écran LCD de 6,63 pouces avec une définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels). En revanche, le chinois se paie le luxe d’adopter une dalle avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Autre bon point : l’écran recouvre la totalité de la face avant Honor ayant logé le capteur frontal de 16 mégapixels dans un mécanisme rétractable. Le choix d’un système mécanique l’empêche en revanche de le certifier étanche. Enfin, le lecteur d’empreintes est positionné sur la bordure droite, sur le bouton d’alimentation.

Côté photo, le Honor X10 embarque un triple module composé d’un grand-angle avec capteur Sony IMX600 de 40 mégapixels (1/1,95’’) avec filtre RYYB que l’on a déjà vu sur les smartphones de Huawei. Le module principal s’accompagne d’un objectif ultra grand-angle (capteur de 8 mégapixels) et d’un objectif macro (capteur de 2 mégapixels). Voilà de quoi assurer au Honor X10 une certaine polyvalence.

Honor X10 : prix et date de sortie

Pour le moment, le Honor X10 n’est disponible qu’en Chine. Il sera commercialisé dès le 26 mai 2020 au prix de 1899 yuans (243 euros HT) pour la version 6/64 Go, 2199 yuans (282 euros HT) pour la version 6/128 Go et 2399 yuans (308 euros HT) pour la version 8/128 Go.

Pour le moment, nous ne savons pas si Honor lancera ce modèle, ou un modèle similaire, en Europe.