De la brosse à dents à la TV : comment Honor s’inspire de Xiaomi pour construire son écosystème

Honor vient de présenter plus d'une dizaine de nouveaux produits dans une stratégie très inspirée de ce que l'on peut voir chez Xiaomi avec son écosysème Mi.

Honor est pris dans la crise que traverse Huawei avec ce bras de fer entre les États-Unis et la Chine. L’entreprise a perdu son accès aux services Google, et donc au Play Store, mais a continué à annoncer de nouveaux smartphones, dont les derniers Honor 30. Il faut dire que la marque chinoise est extrêmement populaire en Chine, elle dépasse même Xiaomi sur certains marchés comme celui de la vente en ligne de smartphones (étude Counterpoint T3 2019).

Honor s’est donc inspiré de la stratégie que l’on retrouve chez Xiaomi en construisant tout un écosystème de produits. De la brosse à dents à la TV, George Zhao (Président Honor) a annoncé une flopée de nouveaux produits, lui qui avait l’habitude de nous dévoiler des smartphones, mais aussi quelques bracelets et montres connectés.

L’écosystème de Honor ne s’appelle pas Mi mais Choice, « les produits « HONOR Choice comprennent une gamme complète de produits intelligents haut de gamme fabriqués par des marques mondialement reconnues, englobant les domaines de la maison connectée, du sport, du divertissement, de la technologie et du voyage. ». Le positionnement est très similaire à celui de Xiaomi, avec des produits vendus à un bon rapport qualité-prix sur leur propre plateforme de vente en ligne : Vmall en Chine et HiHonor en Europe.

Le Honor Magicbook Pro et la tablette ViewPad 6

Après le MagicBook 14, Honor a dévoilé le MagicBook Pro. Nous avons pu le découvrir hier, c’est un ordinateur portable sous Windows 10 équipé d’un écran de 16,1 pouces qui fait évidemment la part belle à un bon rapport puissance-prix. C’est un PC portable qui sera commercialisé dans le monde entier avec une configuration personnalisée, mais nous n’avons pas encore eu de confirmation pour le marché français.

Honor a également dévoilé une tablette Android nommée Honor V6 ou Honor ViewPad 6. C’est une tablette avec un écran IPS LCD de 10,6 pouces en définition 2K équipé d’un SoC Huawei HiSilicon 986, 6 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. Elle sera également commercialisée avec un modem 5G, mais le modèle de base est déjà compatible avec le Wi-Fi 6. Elle intègre également un stylet nommé Magic Pencil, c’est son vrai nom, qui permettra d’utiliser l’écran comme une tablette graphique (n’attendez évidemment pas les performances d’une vraie tablette graphique).

Une nouvelle gamme de TV

Honor a également dévoilé une nouvelle gamme de TV nommée X1 Smart TV. Disponibles en trois tailles (50, 55 et 65 pouces), il s’agit de TV LCD en définition 4K, mais équipées d’un SoC ARM Honghu 818 qui peut décoder des flux vidéos 8K grâce au GPU Mali G51.

Ces TV sont équipées du système maison Hongmeng OS 1.0, que l’on retrouve déjà sur plusieurs autres modèles de TV Huawei et Honor.

Pour le moment, il n’y a pas de disponibilité prévue de ces TV en France, mais il est fort à parier que la marque chinoise annoncera une distribue élargie de ces produits dans le monde. Pour rappel, Xiaomi commercialise plusieurs modèles de TV en Europe et en France, ils sont équipés d’Android TV.

Que cela soit les TV Xiaomi ou Honor, les tarifs restent agressifs à l’image des TV LCD bon marché que l’on retrouve déjà dans les magasins. La série Honor Vision X1, par exemple, est commercialisée aux prix respectifs de 3 299 yuans (environ 420 euros HT pour la version 65 pouces) et 2 299 yuans (environ 300 euros HT pour la version 55 pouces).

Honor Choice : une brosse à dents, un aspirateur balais, une lampe, une bouilloire…

Il est question également d’un routeur Wi-Fi 6 qui devrait sortir en France et vendu autour de 30 euros en Chine.

Les Earbuds TWS X1 sont des écouteurs True Wireless, vendus à 169 RMB (environ 22 euros HT), mais ce ne sont pas les premiers écouteurs de Honor : les Magic Earbuds sont d’ailleurs commercialisés en France depuis 2019.

Tout n’est pas connecté, à l’image de l’aspirateur balais Honor Smart Vacuum Cleaner (un moteur de 350 W à 100 000 tr/min, 65 minutes d’autonomie) qui viendra concurrencer Dyson, Roborock, mais aussi Xiaomi. Ce dernier est équipé d’un système de nettoyage par stérilisation aux ultraviolets pour éliminer les bactéries, il est vendu 1299 yuans en Chine (environ 175 euros HT).

On a également noté l’annonce d’un ventilateur, un humidificateur, une lampe de bureau, une brosse à dents électronique et une bouilloire intelligente. Nous ne connaissons pas encore la liste de produits qui seront disponibles en France, néanmoins on trouve déjà de nombreux produits sur le store français HiHonor.

Le ventilateur n’est d’ailleurs pas un simple ventilateur sans pales. À l’image de ce que l’on trouve chez Dyson, il est doté d’une technologie de turbo-compression pour fournir un flux stable d’air froid et chaud.

Rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir les produits qui sortiront du marché domestique d’Honor. En tout cas, Honor n’est définitivement plus seulement une marque de smartphones en 2020.