Honor Router 3 : un routeur compatible Wi-Fi 6 commercialisé à environ 30 euros

Honor vient d'annoncer l'arrivée d'un petit routeur compatible Wi-Fi 6, il devrait être annoncé en Europe un peu plus tard dans l'année.

Le Wi-Fi 6 ne s’est pas encore démocratisé, ce n’est pas nécessairement la faute aux smartphones et PC portables qui supportent de plus en plus ce protocole mais plutôt à nos routeurs Wi-Fi. Les routeurs Wi-FI 6 nécessitaient jusqu’à maintenant un investissement relativement important. Xiaomi a déjà commencé à commercialiser des routeurs à bas prix compatibles Wi-Fi 6, c’est désormais au tour d’Honor.

Jusqu’à 3 000 Mbps de débit

Plus intéressant encore, ce Honor 3 est un routeur Wi-Fi 6 compatible avec de nombreuses bandes y compris la bande des 160 Mhz qui fait défaut sur la plupart des routeurs Wi-Fi 6 à bas prix. Vous pourrez donc théoriquement atteindre un débit de 3 000 Mbps (574 Mbps via 2,4 GHz et 2502 Mbps via 5 GHz), mais c’est évidemment un débit que l’on atteint jamais en pratique. L’objectif est surtout de proposer mieux que le Wi-Fi 5 pour profiter des débits offerts par les fibres optiques à 1 Gbps (et même à 10 Gbps).

A l’intérieur on retrouve un chipset Wi-Fi 6+ (puce Linkxiao W650), l’ensemble est relativement petit avec quatre antennes extérieures. Une application permet de tout configurer, y compris la mise en place d’un Wi-Fi invité ou encore tout ce qui est lié aux fonctions de sécurité.

Annoncé en Chine à environ 30 euros (219 yuans), ce routeur Honor Router 3 devrait être commercialisé en Europe dans les prochaines semaines. Nous aurons davantage d’informations d’ici début juin. Si vous avez la possibilité de l’importer de Chine, nous aurions tendance à vous le déconseiller : les interfaces de l’application sont en langue chinoise, ça sera donc difficile de naviguer dedans.

Pour rappel, le Wi-Fi 6 est déjà proposé sur de nombreux appareils chez Samsung avec les Galaxy S10 et les Galaxy S20, mais aussi chez Apple sur l’iPhone 11 Pro et le dernier iPad Pro ainsi que les nouveaux Mi 10 et Mi 10 Pro.