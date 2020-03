Xiaomi fait chuter le prix des routeurs Wi-Fi 6 avec le Mi AIoT Router AX3600

Le Wi-Fi 6 est désormais sur tous les nouveaux smartphones haut de gamme, Xiaomi a donc décidé de commercialiser un routeur bien plus accessible que les solutions disponibles jusqu'à maintenant.

Pendant l’annonce des Mi 10 et Mi 10 Pro en Europe, Xiaomi a également officialisé un routeur Wi-Fi 6 (802.11ax) accessible : Mi AIoT Router AX3600. Ce routeur intègre une puce Qualcomm IPQ8071A combiné à 512 Mo de Ram et 256 Mo de stockage. Xiaomi annonce qu’il peut accueillir jusqu’à 248 appareils simultanément.

Les routeurs les plus accessibles étaient jusque là disponibles l’Asus AX8, un routeur 8 flux (260 euros) et l’Asus AX12, un routeur 12 flux (330 euros). Le routeur Mi AIoT Router AX3600 sera disponible en Europe à 119,99 euros, c’est donc beaucoup moins que les routeurs Wi-Fi 6 concurrent. C’est une bonne chose car les solutions pour profiter du Wi-Fi 6, car le matériel actuel est coûteux. Vous remarquerez néanmoins qu’il ne propose pas le débit maximum que permet le Wi-Fi 6, soit 9,6 Gbit/s contre 2,9 Gbit/s, c’est un choix technique de Xiaomi pour limiter le prix du routeur. Niveau sécurité, le routeur a adopté le protocole WPA3.

Pour rappel, le Wi-Fi 6 est déjà proposé sur de nombreux appareils chez Samsung avec les Galaxy S10 et les Galaxy S20, mais aussi chez Apple sur l’iPhone 11 et le dernier iPad Pro. D’ailleurs, les nouveaux Mi 10 et Mi 10 Pro sont compatibles Wi-Fi 6.

Un meilleur débit pour profiter pleinement de votre connexion fibre optique

Le Wi-Fi 6 propose de meilleurs débits théoriques, 9,6 Gbps, que vous ne n’atteindrez probablement jamais. Ces 9,6 Gbps ne doivent pas nécessairement aller sur un seul appareil, il peuvent être répartis sur tout un réseau de périphériques. Il n’en reste pas moins une très utile car le Wi-Fi 6 (802.11ax) est bien plus performant que le Wi-Fi 5 (802.11ac), avec la démocratisation de la fibre optique à 1 Gbit/s (et même plus), vous allez pouvoir bénéficier d’une connexion beaucoup plus rapide sur vos appareils mobiles.

Xiaomi a également dévoilé le Mi AIoT Router AC2350, une variante Wi-Fi 5 du Mi AIoT Router AX3600 qui peut supporter jusqu’à 128 appareils connectés. Xiaomi évoque une vitesse Wi-Fi pouvant atteindre 2183 Mbps, un débit total partagé entre vos appareils, avec sept amplificateurs de puissance externes. Le prix est par contre tout petit, seulement 49,99 euros.