Honor ViewPad 6 officialisée : une tablette très puissante qui mise sur la créativité

La Honor ViewPad 6 vient d'être officialisée en Asie. Cette nouvelle tablette mise sur une fiche technique haut de gamme et des compatibilités 5G et Wi-Fi 6.

Voici la nouvelle Honor ViewPad 6. Une tablette haut de gamme fraîchement officialisée en Chine. Intéressons-nous de plus près à la fiche technique de ce produit dont la sortie à l’internationale est annoncée pour dans les semaines qui viennent.

La Honor ViewPad 6 a des dimensions de 154,9 x 245,2 x 7,8 mm et un poids de 480 grammes sur la balance. En façade, la formule est assez classique : l’écran est entouré de quatre bordures noires de même largeur. Le capteur photo frontal n’est ainsi pas logé dans une bulle. À l’arrière, la tablette prend de petites allures de smartphones avec son module photo rectangulaire assez imposant.

Kirin 985, 5G, Wi-Fi 6…

Nous avons ici affaire à une diagonale d’écran de 10,4 pouces avec un affichage IPS LCD et une définition de 2000 x 1200 pixels (résolution de 225 ppp). La ViewPad 6 mise aussi sur une grosse puissance avec une puce Kirin 985 5G qui, comme son nom l’indique, rend la tablette de Honor compatible avec le réseau de nouvelle génération. Vous pouvez aussi compter sur le support du Wi-Fi 6.

Pour aller plus loin

Réseau 5G : déploiement, fonctionnement, usages et smartphones compatibles

Le SoC est associé à 6 go de RAM et à un espace de stockage de 64 ou 128 Go extensible via une carte microSD. Pour la partie audio, Honor promet « une qualité stéréo HD exceptionnelle ». Signalons également une capacité de 7250 mAh pour la batterie de la ViewPad 6.

La tablette tourne sous l’interface Magic UI 3. Il s’agit en réalité d’une copie quasi parfaite d’EMUI de Huawei. Le système est donc basé sur Android, mais ne profite pas des services Google à cause de l’embargo américain qui pèse sur le groupe chinois. Enfin, la Honor ViewPad 6 fonctionne avec le stylet Magic-Pencil pour séduire les utilisateurs avides de créativité.

Nous ne connaissons pas encore le prix de la Honor ViewPad 6. Ce n’est qu’à partir de juin 2020 que la tablette commencera à être commercialisé sur les marchés en dehors de Chine. Dans le même temps, la marque a aussi présenté un routeur Wi-Fi 6 et plusieurs appareils connectés en tous genres.