Honor 30, 30 Pro et 30 Pro+ officialisés : trois smartphones taillés pour la photo

Honor a présenté officiellement ses Honor 30, 30 Pro et 30 Pro Plus, trois smartphones taillés pour la photo qui profitent également d'un écran Oled.

Comme prévu, Honor a dévoilé ce mercredi à l’occasion d’une conférence retransmise en direct ses nouveaux smartphones haut de gamme. Au menu cette année, non pas un, ni deux, mais trois téléphones qui viennent composer la gamme : le Honor 30, le Honor 30 Pro et le Honor 30 Pro+. À l’instar de Huawei sur ses nouveaux P40, la marque du groupe chinois a elle aussi choisi de lancer un modèle « Pro+ » plus évolué.

Comme les Honor 20 et 20 Pro l’an dernier, les nouveaux Honor 30 et 30 Pro arborent un format très similaire l’un de l’autre. Du côté du Honor 30, on va ainsi retrouver un écran de 6,53 pouces affichant 2400 x 1080 pixels. Particularité de ce nouveau modèle, il est doté d’une dalle Oled, une première pour la marque puisque même le Honor View 30 Pro était équipé d’un écran LCD. Sur le Honor 30 Pro, on retrouve un écran un peu plus grand, de 6,57 pouces, avec une définition de 2340 x 1080 pixels, mais toujours une technologie Oled. Une autre distinction entre les deux modèles au niveau de l’écran vient du format. En effet, si le Honor 30 propose un aspect assez classique avec un affichage plat et un poinçon positionné en haut à gauche, le Honor 30 Pro dispose quant à lui d’une dalle incurvée sur les côtés, avec une double bulle pour intégrer deux appareils photo.

Honor 30 Pro // Source : Honor Honor 30 Pro // Source : Honor

Une nouvelle puce Kirin 985 pour le Honor 30

Le Honor 30 Pro+ reprend quant à lui l’ensemble des caractéristiques du Honor 30, mais avec quelques améliorations. Par exemple, son écran ne se limite pas au 60 Hz, mais peut monter jusqu’à un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Par ailleurs, en plus de la charge filaire 40 W, il est compatible avec une charge sans fil 27 W ainsi qu’avec une charge sans fil inversée. Les trois smartphones sont équipés d’une batterie de 4000 mAh.

Du côté du processeur, si les Honor 30 Pro et 30 Pro+ profitent du Kirin 990, la même puce que sur les Huawei Mate 30 et P40, le Honor 30 classique inaugure quant à lui un nouveau SoC, le Kirin 985. Il s’agit d’une puce dotée de huit coeurs, un Cortex-A76 à 2,58 GHz, trois Cortex-A76 à 2,40 GHz et quatre Cortex-A55 à 1,84 GHz, en plus d’un GPU Mali-G77. Les trois smartphones profitent par ailleurs de la 5G.

Des appareils photo polyvalents

C’est également concernant la photo que l’on va voir les principales disparités entre les trois téléphones. Le Honor 30 est ainsi doté de quatre appareils photo au dos : un module principal de 40 mégapixels (f/1,8), un module ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,4), un appareil avec téléobjectif de 8 mégapixels (f/3,4) et un appareil macro de 2 mégapixels (f/2,4). En façade, c’est un appareil de 32 mégapixels (f/2,0) qui se charge des selfies.

De son côté, le Honor 30 Pro intègre un module photo un peu plus évolué. Si l’on retrouve le même appareil photo principal de 40 mégapixels (f/1,8), il est doté d’un module ultra grand-angle de 16 mégapixels (f/2,2) et d’un appareil avec téléobjectif de 8 mégapixels (f/3,4). Il profite cette fois de deux appareils en façade avec un module de 32 mégapixels (f/2,0) identique à celui du Honor 30, et d’un second appareil de 8 mégapixels (f/2,2) utilisé en ultra grand-angle. Pour le Honor 30 Pro+, ce sont à nouveau trois appareils qui sont utilisés au dos, avec un module principal de 50 mégapixels, un module ultra grand-angle de 16 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels.

Les Honor 30, 30 Pro et 30 Pro+ n’ont pour l’instant été annoncés qu’en Chine. Interrogé quant à une sortie française, Honor n’a pas souhaité nous donner davantage d’informations. Le Honor 30 sera disponible en chine à partir de 2999 yuans (388 euros HT) en configuration 6/128 Go. Le Honor 30 Pro sera quant à lui lancé à 3999 yuans (517 euros HT) pour la version 8/128 Go. Enfin, le Honor 30 Pro+ s’affichera à partir de 4999 yuans (647 euros HT) pour la version 8/256 Go.