Pourquoi certaines applications Android plantent et comment corriger ce problème

Durant la nuit du lundi 22 au mardi 23 mars, Google a connu un gros problème sur Android qui a touché beaucoup d’utilisateurs. De nombreuses applications ont planté sans raison. Si c’est votre cas, voici deux correctifs à apporter rapidement.

Dans la nuit du lundi 22 et mardi 23 mars, de nombreux utilisateurs se sont plaints que certaines applications plantaient aléatoirement sur leur smartphone Android. Parmi ces applications, un grand nombre d’applications Google, dont Gmail ou encore Google Pay. Ce ne sont pas les applications de Google qui sont uniquement touchées, mais toutes les applications, quel que soit leur développeur.

D’après Android Police, les utilisateurs des Samsung Galaxy semblent les plus touchés par ce problème. Néanmoins, a priori, tous les smartphones Android peuvent rencontrer ces problèmes, que vous ayez un smartphone OnePlus, un Xiaomi ou un Pixel.

Depuis les premiers signalements, Google a officiellement pris la parole pour reconnaître le problème. Un correctif est en cours de déploiement via une mise à jour des applications sur le Play Store.

Il existe deux méthodes pour corriger ces bugs à répétition. La première est une manipulation simple et rapide, la seconde vient d’être déployée par Google.

Il suffit de désinstaller la dernière version d’Android System Webview. Ce composant permet aux applications d’afficher une page web sans avoir à ouvrir l’application Chrome, c’est effectivement un outil très utilisé par les développeurs.

Il suffit de désinstaller les dernières mises à jour d’Android System WebView, dans les réglages puis dans la section application. Retrouvez l’application Android System Webview, puis rendez-vous dans le menu en haut à droite (les trois petits points).

Hi! Thanks for bringing this to our attention. Please remove the Webview Update and then restart the phone. Here are the steps: Go settings > apps > tap the three dots in the top right corner > show system apps > search for Android System WebView > select Uninstall updates. ^Nina

— Samsung Support US (@SamsungSupport) March 22, 2021