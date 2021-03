WebView : Google s’explique sur le plantage de millions de smartphones Android

24 heures après l'erreur fatale « WebView », Google s'est expliqué. Le responsable de la communauté Google a pris la parole dans une page dédiée à l'assistance.

Hier, vous avez été des millions à vous réveiller, attraper votre smartphone pour consulter vos notifications. Et là… des applications comme Gmail s’arrêtaient sans raison. Le coupable a été rapidement trouvé, il s’agit de WebView. Google a expliqué plus en détail ce qu’il s’est passé.

A quoi sert Android WebView ?

Le service système Android WebView est une partie essentielle du système d’exploitation mobile de Google. Parce qu’avec Android System WebView, comme on l’appelle, les développeurs peuvent faire du web dans une application. C’est le cas aussi pour les sites Web optimisés pour la visualisation mobile qui peuvent être intégrés dans une application. C’est également la raison pour laquelle de nombreuses applications ressemblent à leurs pages associées sur le Web.

Cependant, WebView est plus qu’un simple lien vers le Web. Ce composant système peut être mieux vu en quelque sorte comme un navigateur Chrome allégé de fonctions. Pour les développeurs, WebView est non seulement pratique, mais également rapide à mettre en œuvre, car il ne nécessite que quelques lignes de code. En bref : Android System WebView est simple et important lorsqu’il fonctionne.

Une erreur fatale

Dans la nuit de mardi, cependant, l’erreur fatale s’est produite et le responsable de la communauté Google, Zak Pollack, est revenu sur ce qui s’est passé dans un message publié dans la zone d’assistance de Google : « Le 22 mars, nous avons reçu des informations selon lesquelles plusieurs applications Google, notamment Gmail et Chrome, ainsi que des diverses applications sur Android, se bloquaient de manière inattendue. (…) Après une enquête, nous avons déterminé que le problème était lié à une mise à jour récente de l’application système WebView. Nous avons arrêté la mise à jour et fourni une nouvelle version de WebView (89.0.4389.105). Pour résoudre ce problème, Android System WebView et Google Chrome doivent être mis à jour. ».

En résumé, le composant Android System WebView n’avait pas été suffisamment testé avant d’être déployé. Comme de nombreuses ressources Android, WebView se met automatiquement à jour via le Play Store, ce qui évite de déployer des changements via une mise à jour majeure d’Android. Google peut ainsi maintenir à jour son OS sans forcément déployer la grosse artillerie. Cependant, comme on a pu le découvrir hier, cette méthode est un point faible si les composants mis à jour ne sont pas suffisamment testés.

Les correctifs sont en place

Comme on le précisait hier, les correctifs ont déjà été déployés. Il suffit de mettre à jour les deux applications ci-dessous :

Google Chrome Télécharger Google Chrome gratuitement APK