À quel point le bug Android de cette semaine vous a-t-il affecté ?

Cette semaine, un bug de Webview a touché de très nombreux utilisateurs de smartphones Android. Avez-vous été gêné par la panne ? Répondez-nous dans le sondage de la semaine.

L’une des principales composantes d’Android, surtout pour les applications qui ont besoin d’afficher des pages Web, est Webview. C’est sur cette application que beaucoup de développeurs se reposent pour afficher des pages et faire tourner leurs applications.

Forcément, lorsqu’un souci arrive sur cette application, ce sont donc des millions d’utilisateurs et d’applications qui sont dans la panade. C’est ce qui est arrivé en début de semaine avec une mise à jour de Webview qui n’était pas stable. Dans la nuit du 22 au 23 mars, de nombreux utilisateurs n’ont pas pu accéder à nombre d’applications, dont certaines développées par Google comme Gmail ou Google Pay. Les applications se fermaient de manière intempestive et erratique, et ce quelle que soit la marque du smartphone.

Finalement, Google a poussé un correctif de Webview qui a corrigé le problème, puis a présenté quelques explications, indiquant notamment que la mise à jour initiale n’était pas validée.

Néanmoins, si certains utilisateurs ont pu être complètement bloqués par le bug, d’autres ne l’ont peut-être même pas senti, peut-être parce qu’ils n’avaient pas mis à jour Webview initialement.

Une panne qui n’a pas affecté tout le monde

C’est dans ce cadre que nous souhaitons recueillir votre expérience pour notre sondage de la semaine. Avez-vous été affecté par la panne de Webview et si oui, de quel ordre ?

Comme toujours, n’hésitez pas à argumenter votre réponse dans les commentaires. Cet article sera mis à jour en fin de semaine prochaine avec les commentaires les plus pertinents.