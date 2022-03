Android Auto va accueillir une des fonctions les plus utiles

Android Auto peut s'avérer capricieux pour fonctionner. Justement, Google va déployer une fonction pour vous faciliter la tâche. Ce nouvel outil est bienvenu.

Si vous avez une voiture dont le système d’infodivertissement est compatible Android Auto (et Apple CarPlay), vous savez à quel point cette interface est utile. Elle permet d’accéder à votre solution de GPS préférée, souvent Waze il faut l’avouer, mais aussi à votre application de musique préférée.

Ce système est néanmoins capricieux, il peut prendre du temps à être reconnu et à fonctionner. Plusieurs raisons expliquent ces problèmes de connexion, néanmoins c’est souvent un problème matériel : il faut le bon câble USB-C.

Trouver les meilleurs câbles USB-C pour Android Auto nécessite de rechercher quelques qualités spécifiques. Le câble doit pouvoir résister aux courbures, aux retraits soudains et aux projections d’eau. Il ne doit pas être trop long. Il doit aussi permettre le partage de données, ce que certains câbles bas de gamme ne font pas.

Google a développé une nouvelle fonction pour vérifier si votre câble fonctionne correctement avec Android Auto. Dans les images présentées par Mishaal Rahman (ancien rédacteur en chef de XDA), l’outil, apparemment appelé « USB Startup Diagnostics », vérifiera si un câble USB se connecte et il vérifie la qualité du câble.

The tool checks if Android is able to send data through USB, which might not be possible if the cable is connected to the wrong port in the car, the cable is incompatible/damaged, or the phone's USB port is damaged.

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 16, 2022