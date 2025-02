Android Auto : la connexion sans fil est instable ? Vous n’êtes pas seuls !

Les utilisateurs d’Android Auto font face à des problèmes de connectivité sans fil suite aux récentes mises à jour du système. De nombreux témoignages sur Reddit et les forums de Google rapportent des dysfonctionnements inquiétants, allant de la perte de connexion au redémarrage inopiné des smartphones.

Ces soucis de connectivité sans fil semblent liés aux récentes versions 13.4 et 13.5 d’Android Auto, déployées en janvier et février 2025. Les utilisateurs décrivent des scénarios variés : certains voient leur téléphone redémarrer dès qu’ils tentent d’interagir avec l’écran de leur véhicule, d’autres constatent que la connexion sans fil ne fonctionne tout simplement plus.

Google a reconnu l’existence du problème dans une déclaration à The Verge, affirmant que ses équipes « sont conscientes du problème » et « travaillent actuellement sur un correctif ». Cependant, aucune date n’a été communiquée pour la résolution de ces bugs.

Des solutions temporaires en attendant un correctif officiel

Face à ces désagréments, certains utilisateurs ont trouvé des contournements temporaires. La connexion filaire via USB semble fonctionner correctement pour la plupart des personnes touchées. D’autres rapportent que la mise à jour vers la version 13.7 d’Android Auto, récemment publiée, pourrait atténuer les problèmes.

Il est recommandé aux utilisateurs affectés de vérifier régulièrement les mises à jour disponibles sur le Google Play Store. Certains ont également constaté une amélioration en redémarrant leur smartphone avant chaque utilisation d’Android Auto, bien que cette solution soit loin d’être idéale au quotidien.

La connectivité sans fil, en particulier, est devenue un élément essentiel pour de nombreux conducteurs. Son absence ou son fonctionnement erratique peut s’avérer particulièrement frustrant, surtout pour ceux qui ont investi dans des véhicules récents compatibles avec cette technologie. En attendant une solution définitive de la part de Google, les utilisateurs sont invités à rester vigilants et à signaler tout problème persistant sur les forums officiels. On espère évidemment que Google va rapidement déployer un correctif, surtout que l’entreprise est au courant du problème depuis maintenant plusieurs semaines.