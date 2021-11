Pour aller avec votre PS5, les nouveaux TV QLED Samsung sont déjà en promotion à partir de 999 euros

Pour accompagner la dernière génération de consoles de salon, Samsung a équipé ses téléviseurs les plus récents de nombreuses fonctions dédiées au gaming. Ils sont actuellement disponibles à partir de 1000 euros chez Cdiscount.

Avec l’arrivée de la PlayStation 5 et des Xbox Series S et Series X, le monde des consoles de salon a effectué un nouveau bond en matière de puissance. La qualité des graphismes proposés par les jeux actuels n’a jamais été aussi impressionnante… À condition d’avoir le matériel adéquat pour en profiter, écrans en tête.

Samsung l’a d’ailleurs bien compris et propose sur ces téléviseurs de dernière génération de nombreuses fonctionnalités qui en font des partenaires incontournables pour le jeu. À l’occasion d’une vague de promotions sur ces écrans chez Cdiscount, nous avons décidé de revenir sur les avantages de ces écrans taillés pour le gaming.

Quels sont les atouts des téléviseurs gaming de Samsung ?

En plus de proposer une image parmi les meilleures disponible sur le marché, les téléviseurs QLED et Neo QLED de Samsung offrent aussi de nombreux avantages en matière de jeu vidéo. Modes dédiés au jeu, connectiques adaptées aux dernières consoles et fluidité accrue sont les caractéristiques principales de ces écrans qui permettent de profiter pleinement de la beauté des titres les plus en vogue du moment. Petit tour d’horizon des atouts de ces téléviseurs pensés pour la « next-gen ».

Une qualité d’image digne de la next-gen

Véritables monstres de puissances, avec leur capacité à gérer le Ray Tracing et autres joyeusetés techniques, les dernières Xbox et PlayStation sont capables d’afficher des images somptueuses lorsqu’on leur en donne l’occasion. Et cela passe immanquablement par un écran disposant de certaines caractéristiques techniques, à l’instar des téléviseurs QLED et Neo QLED de Samsung.

Au-delà de leur capacité à gérer la 4K UHD sans sourciller, ces écrans disposent aussi de nombreuses technologies qui permettent de rendre justice aux graphismes de cette nouvelle génération de jeux. Les technologies Quantum Dots ou Mini LED permettent d’obtenir des images lumineuses, dotées de noirs profonds, avec un niveau de netteté et de précision important. La compatibilité avec la norme HDR10+ est aussi un plus pour obtenir une image riche en contraste, avec un rendu des couleurs au plus proche de la réalité.

Ces écrans possèdent aussi deux autres atouts non négligeables lorsque l’on recherche une utilisation tournée vers le jeu : l’image adaptative et leur grand angle de vue. Le premier fait en sorte que l’image s’ajuste en permanence à la luminosité ambiante pour proposer une image claire et pleine de contraste. Le second évite les distorsions d’images ou de couleurs lorsque l’on est placé de part et d’autre de l’écran. Ce qui est idéal lorsque l’on souhaite jouer à plusieurs sur un même écran.

Des images fluides en toute circonstance

Pour épauler les consoles de jeux du moment, et proposer une image de qualité en toutes circonstances, Samsung a décidé d’équiper ses écrans de ports HDMI 2.1 et d’un taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 120 Hz. Un combo idéal qui permet de profiter d’une image fluide, y compris en 4K.

Si le principal avantage de cet HDMI 2.1 reste l’augmentation considérable de la bande passante par rapport au HDMI 2.0 (on passe de 18 à 48 Gb/s tout de même), ce n’est pas là son seul avantage. Le HDMI 2.1 permet aussi de profiter de quelques fonctionnalités supplémentaires comme le Variable Refresh Rate ou le Quick Transport Frame qui permettent de réduire les effets de tearing, les saccades ou encore la latence en jeu.

Des modes de fonctionnement dédiés au jeu, et aux joueurs

Samsung a pensé aux joueurs en intégrant de nombreuses fonctionnalités dédiées au gaming sur ses téléviseurs QLED et Neo QLED. À commencer par un Game Mode qui s’active dès que l’on branche une console à l’écran. Ce mode, qu’il est aussi possible d’activer manuellement, permet de court-circuiter certains processus vidéo afin d’obtenir une image plus appropriée au jeu, et une latence réduite. Ce mode permet aussi de profiter d’une image plus nette ou de réduire le flou cinétique.

Avec la Game Bar, les écrans Samsung proposent une interface supplémentaire qui permet de monitorer tout un tas de paramètres directement sur votre écran. Indication de la latence, activation ou non du HDR, paramètres du casque sans fil et autres fonctionnalités du même acabit peuvent être contrôlées en temps réel, et très simplement.

Ces écrans profitent aussi de nombreuses autres fonctionnalités très utiles pour les joueurs. À l’image de l’Ultrawide Game View qui permet de faire passer l’affichage des jeux compatibles en 21:9 ou 32:9 pour profiter d’un meilleur angle de vision. Ou bien du mode Dynamic Black Equalizer, qui analyse l’image en permanence et ajuste la profondeur des noirs pour que le joueur ne passe à côté du moindre détail en cas de mauvais réglage du contraste.

