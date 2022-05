La 1ère beta d’Android TV 13 est disponible, mais n’apporte rien de nouveau

Google a publié la beta d'Android TV 13, mais les changements par rapport à la version 12 ne sont pas nombreux (pour l'instant). Pourtant, le mode picture-in-picture amélioré, un mode veille plus performant ainsi que la prise en charge de Fast Pair devraient faire leur arrivée.

Alors que la Google I/O débutera demain, la beta d’Android TV 13 a été publiée par Google. Si pour l’instant les nouveautés se font discrètes, un mode veille plus performant ainsi qu’une meilleure fonction picture-in-picture (PiP) ou encore la prise en charge de Fast Pair devraient faire leur apparition.

Si depuis quelques mois nous en apprenons de plus en plus sur les nouveautés d’Android 13, jusque là ces dernières étaient dédiées aux smartphones et aux tablettes. Rappelons cependant que le nom « Android TV » est censé laisser place à « Google TV » cette année.

Google publie la beta d’Android TV 13

La version Beta 1 d’Android TV 13 a été publiée par Google ce 4 mai. De quoi permettre aux développeurs de la tester via un kit de développement nommé ADT-3 ou via l’émulateur Android pour téléviseur. L’occasion aussi pour Google d’avoir des retours sur cette première version de la part des développeurs afin d’améliorer l’expérience et la compatibilité des applications sur les téléviseurs.

Peu de changements par rapport à Android TV 12

Si cette beta a été publiée, les changements par rapport à la version précédente d’Android TV ne se voient pas comme l’a constaté le journaliste Mishaal Rahman. Aucune nouvelle fonctionnalité qui avait été dévoilée jusque là n’y apparaît : on ne retrouve pas un mode picture-in-picture plus poussé, ni la prise en charge du Fast Pair ou encore un mode veille amélioré.

Got the Android 13 Beta flashed onto my ADT-3. Time to take it for a spin to see what's new! pic.twitter.com/OH9789iDJI — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 6, 2022

Les nouveautés d’Android TV 13

Plusieurs changements ont déjà été annoncés pour l’arrivée d’Android TV 13. Tout d’abord on trouve l’arrivée de Fast Pair, le protocole d’appairage des casques et des écouteurs Bluetooth. Il permet de connecter plus rapidement un appareil audio Bluetooth à son téléviseur sans naviguer dans l’interface. Début janvier au CES de Las Vegas, Google avait annoncé l’arrivée du Fast Pair sur les téléviseurs Android.

Le mois dernier, Esper annonçait l’amélioration du mode veille d’Android TV ; ce dernier serait désormais capable de bloquer l’accès au réseau des applications en arrière-plan pour réduire la consommation électrique. Le blog parlait également d’une fonction picture-in-picture revisitée : elle permet aujourd’hui de garder une vidéo au premier plan tout en naviguant sur l’interface. Avec Android 13, les développeurs pourraient choisir le format de cette fenêtre.

Cette semaine aura lieu la Google I/O, durant laquelle nous devrions en apprendre plus sur le futur d’Android TV. Peut-être y seront évoquées certaines des nouveautés attendues sur cette version.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.