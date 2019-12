Google met à jour Android TV vers Android 10 et annonce l’ADT-3

Android 10 est la nouvelle version majeure d’Android lancée par Google en septembre 2019 pour les smartphones et les tablettes. Le déploiement de cette dernière est très progressif, même si de plus en plus de smartphones sont concernés.

Google doit aussi proposer cette mise à jour pour les autres types d’appareils sous Android, et notamment les téléviseurs et box sous Android TV. C’est désormais chose faite, puisque Google annonce apporter pour Android TV les nouveautés d’Android API level 29 (Android 10) et les différentes améliorations de sécurité et performances apportées par Android 10.

Il est notamment question du stockage chiffré par défaut, de l’utilisation du standard TLS 1.3 et d’une intégration plus profonde de Project Treble.

Google dévoile l’ADT-3

Google en profite aussi pour lancer un nouveau kit de développement pour Android TV. On peut remarquer que la télécommande adopte le même style que celle de la OnePlus TV ou de la plus récente Nvidia Shield TV 2019.

Ce kit de développement doit permettre aux développeurs d’après Google de bien vérifier que leurs applications Android TV fonctionnent parfaitement sous Android 10.

Il intègre une puce ARM A53 à 4 cœurs et 2 Go de RAM DDR3, ce qui lui permet d’afficher un flux en 4K à 60 images par seconde avec son port HDMI 2.1. Ce kit de développement sera disponible dans les mois à venir à travers un partenaire fabricant que Google ne nomme pas.

Reste maintenant à découvrir quels seront les fabricants de téléviseurs ou de box qui déploieront cette mise à jour sur leurs appareils, et quand.