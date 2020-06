Voici la prochaine box de Google, un format dongle avec une nouvelle interface Android TV

Ce produit aurait dû être dévoilé lors de la conférence Google I/O, Google Sabrina est un dongle TV. Cette box bénéficiera d'une nouvelle interface Android TV.

Un dongle HDMI

Initialement prévue pour la Google I/O, l’événement a été annulé, la nouvelle box Android TV de Google vient d’être dévoilée par le média XDA. La Nexus Player aura donc une remplaçante 5 ans après son annonce.

Google Sabrina, son nom de code, est un dongle HDMI de la taille d’un Chromecast Ultra, qui nous fait penser à la dernière Shield TV. Ces rendus ont été obtenus par XDA à partir des vidéos promotionnelles cachées dans une version préliminaire d’Android.

Une télécommande et une nouvelle interface Android TV

Ce dongle a donc une forme très simple, il sera branché en HDMI et alimenté certainement par un câble via une connectique USB Type-C. Nous n’avons aucune caractéristique précise, nous ne connaissons pas ses performances, mais il est fort probable que cela soit le premier support Android TV pour le service de cloud-gaming Google Stadia.

Google Sabrina tourne sous Android TV, le dongle sera disponible en blanc, noir ou dans un coloris « Not Pink » comme sur le Pixelbook Go. Il sera fourni avec une télécommande avec des boutons pour Google Assistant, Play / Pause et un bouton Favoris. D’après cette vidéo, il faudra également compter sur une refonte de l’interface d’Android TV comme vous pouvez le voir dans la galerie ci-dessous.

Pour rappel, la conférence Google I/O a été annulée à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19 et l’événement dédié à Android 11 reporté suite aux événements qui secouent les Etats-Unis actuellement. D’ailleurs, Google a dévoilé par erreur des fonctionnalités d’Android 11.

Nous ne savons pas quand la box Sabrina sera officiellement présentée par Google, en attendant il faudra se contenter de ces visuels.