Android 11 : Google a diffusé la beta par erreur, voici les nouveautés

La beta d'Android 11 est arrivé avec un peu d'avance sur certains Google Pixel. De quoi permettre de télécharger la mise à jour et lister les nouveautés.

Google devait en principe dévoiler la beta d’Android 11 et lancer son déploiement le mercredi 3 juin, mais devant le climat social actuel aux États-Unis, le géant a décidé de repousser les festivités. Ce n’est d’ailleurs pas le seul, Sony a également choisi de reporter la date de sa conférence PlayStation 5.

Cependant, Google semble tout de même avoir lancé le déploiement de façon limité de la fameuse beta. Seule une poignée de smartphones Google Pixel semble avoir reçu la mise à jour, et sans autres annonces de la part du géant, la piste de l’erreur humaine semble la plus probable. Parmi les personnes ayant reçu la mise à jour, on compte Mishaal Rahman qui écrit pour XDA-Developers. Il a publié une série de tweets pour partager les nouveautés découvertes.

Le « Power Menu »

Cela devrait être l’une des grandes nouveautés d’Android 11. Le système propose désormais un nouveau menu, accessible en restant appuyé sur le bouton d’alimentation du smartphone.

Source : Mishaal Rahman Source : Mishaal Rahman

Ce nouveau menu intègre évidemment les options pour éteindre ou redémarrer le smartphone, mais aussi les cartes enregistrées pour le paiement sans contact et des widgets pour contrôler la domotique.

Un nouveau lecteur multimédia

Après un rapide tour dans les options pour les développeurs, Android 11 beta permet désormais d’activer un nouveau contrôle du multimédia.

Source : Mishaal Rahman Source : Mishaal Rahman

Il s’agit en fait d’un nouveau widget qui prend place dans les paramètres rapides du panneau de notification et qui permet de contrôler le lecteur de sa musique ou de ses podcasts.

Des suggestions pour le dock Google

Google a trouvé un nouvel emplacement pour suggérer des applications à l’utilisateur : directement dans le dock de son smartphone. Si le dock n’est pas rempli, Android 11 pourra proposer de nouvelles applications installables en un seul clic.

Source : Mishaal Rahman Source : Mishaal Rahman

Heureusement, cette option devrait être désactivable, et se restreint pour le moment au seul Google Pixel Launcher des smartphones de Google.

Les autres nouveautés

En attendant une publication officielle de Google pour dévoiler l’ensemble des nouveautés de la beta d’Android 11, voici les dernières nouveautés dénichées par Mishaal Rahman.

Google retravaillé les paramètres d’accessibilité d’Android avec notamment l’ajout d’images pour mieux expliquer les effets des paramètres. Une nouvelle option pour les développeurs permet d’améliorer les changements aléatoires d’adresses MAC. Enfin, Android 11 introduit trois nouvelles formes pour les icônes d’applications que nous vous laissons découvrir plus bas.