Android 11 toujours plus retardé en raison du climat social actuel

Google a annoncé que l'évènement autour d'Android 11 originellement prévu début juin n'aura finalement pas lieu. « Ce n'est pas le moment de faire la fête ».

Les annonces concernant Android 11 ainsi que la première bêta ne cessent d’être repoussées. Après le Coronavirus, c’est au tour du climat social actuel sur fond de manifestations aux États-Unis qui reporte l’évènement.

Dans un tweet, Google a indiqué « être excité d’en dire plus au sujet d’Android 11, mais le temps n’est pas propice aux célébrations », précisant que l’évènement du 3 juin et le déploiement de la bêta sont repoussés à une date ultérieure, sans précision supplémentaire. Le message promet néanmoins de revenir « prochainement ».

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.

— Android Developers (@AndroidDev) May 30, 2020