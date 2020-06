PS5 : Sony reporte à son tour sa conférence en raison du climat social

Comme Google, Sony a décidé de reporter son événement dédié à la PlayStation 5, pourtant seulement quelques jours après l'avoir annoncé.

Alors que la rumeur d’un événement PlayStation 5 début juin avait fait l’objet de rumeurs de longues semaines, il avait fallu attendre seulement vendredi 29 mai, pour que Sony officialise son grand événement pour ce jeudi 4 juin. Mais voilà, le climat social actuel aux États-Unis ne permet pas vraiment aux marques de communiquer sereinement, en particulier dans un domaine au demeurant pas si important qu’est un loisir comme le jeu vidéo. Google a pris la même décision concernant son événement Android 11, et Electronic Arts un événement dédié à Madden NFL 21.

C’est sur Twitter que PlayStation France a pris la parole et explique « pour l’instant, nous prenons du recul pour permettre à des voix plus importantes d’être entendues ». Difficile de ne pas être d’accord avec la marque japonaise.

À cette conférence, Sony semblait misait gros. En effet, l’annonce du report survient seulement quelques heures après que des Américains aient remarqué l’apparition de publicités à la télévision pour la conférence PlayStation 5 sur la chaîne ESPN. Une telle campagne marketing signifie que la conférence était particulièrement importante et ambitieuse de la part de Sony.

I was late but told y’all. PlayStation running these on ESPN. pic.twitter.com/ttvmFwQetQ

— Jay Bari Strife (@JayBari_) June 1, 2020