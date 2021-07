Google lancerait une application pour faciliter le passage d’un iPhone à Android

Google veut simplifier la transition d’iOS vers Android, et c’est pour cette raison qu’il développerait un utilitaire pour iPhone.

Google travaillerait sur une application nommée Switch to Android, dont le but serait de faciliter le passage d’un iPhone à un smartphone Android. L’utilitaire n’est pas encore disponible, mais des traces de celui-ci ont été trouvées par 9to5Google.

Une application existe bel et bien

La découverte a été faite en analysant l’APK de l’outil de réinitialisation de données inclus dans le Play Store ces derniers jours. Bien que cet utilitaire soit disponible par défaut sur presque tous les smartphones Android du marché, il n’a pas d’icône dans le tiroir d’applications et il n’apparaissait pas sur le Play Store de Google.

Pourtant, cet outil existe et il inclut désormais des références à une nouvelle application appelée Switch to Android. En gros, cette application offrirait des options similaires à celles de Move to iOS, une application conçue par Apple.

Comme l’a constaté 9to5Google, l’application Switch to Android ne serait pas seulement capable d’importer des données, des contacts, des messages et du contenu multimédia depuis un iPhone. Elle offrirait également la possibilité de transférer des applications. Apple permettra-t-il à Switch to Android d’être disponible sur l’App Store ? Impossible de le dire pour le moment.

Actuellement, il existe de nombreuses méthodes pour passer d’un iPhone à Android, néanmoins une application de Google simplifierait le changement d’OS.