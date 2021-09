Battlefield Mobile apparaît déjà sur le Play Store

Annoncé au printemps par Dice, Battlefield Mobile devrait livrer bataille sur mobile en 2022. Mais le jeu a déjà fait son apparition sur le Google Play Store pour dévoiler quelques informations.

Face à la force de frappe de Call of Duty Mobile et autres Fortnite, Electronic Arts a décidé d’envoyer ses bataillons conquérir les smartphones et tablettes.

En avril dernier, l’éditeur américain a donc annoncé l’arrivée de sa franchise Battlefield sur iOS et Android avec le lancement l’an prochain de Battlefield Mobile.

Le site Video Games Chronicles a repéré que le jeu était déjà listé sur le Play Store, mais pas encore téléchargeable. C’est néanmoins l’occasion d’en apprendre un peu plus sur le futur jeu de tir à la première personne.

Les points forts de la franchise adaptés sur mobile

La fiche de Battlefield Mobile indique ainsi l’arrivée de batailles d’envergure, avec des environnements destructibles, différents modes de jeu (multijoueur, objectif, Plus) et des classes personnalisables (Assault, Support, Medic et Recon), avec des héros uniques aux récits de combat et missions propres. « Votre équipe et vous partirez à l’assaut de cartes et de modes qui seront à la fois nouveaux et familiers pour les habitués de la franchise », est-il écrit.

Battlefield Mobile // Source : Play Store Battlefield Mobile // Source : Play Store / Dice / EA Battlefield Mobile // Source : Play Store / Dice / EA

Dans le jeu, il sera possible de créer des armes et des gadgets « pour changer la donne », de contrôler des véhicules comme des chars, mais aussi des VTT, de sauter en parachute ou de détruire un bâtiment sur vos ennemis.

Attendez-vous à des explosions en tous genres, des combats massifs et intenses comme dans la célèbre saga sur consoles et PC. Mais un jeu mobile promis « autonome et différent » par le studio DICE, derrière le projet.

Battlefield Mobile // Source : Play Store / Dice / EA Battlefield Mobile // Source : Play Store

Une phase de test était annoncée avant la sortie définitive en 2022. Elle pourrait expliquer la présence de la fiche sur le store et un lancement en bêta dans certains pays. Pour que les amateurs de FPS patientent un peu, il y a toujours Battlefield 2042 qui s’annonce sur consoles et PC le 22 octobre prochain.