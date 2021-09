VPN : 3 raisons d’en installer un sur votre smartphone Android

Longtemps cantonnés aux ordinateurs, les VPN sont aussi très pratiques à utiliser sur un smartphone Android. Simples à installer, ils permettent de protéger aisément vos données personnelles et offrent des fonctionnalités très utiles.

Connectés au net en permanence, et renfermant tout un tas de données personnelles, les smartphones sont devenus une cible privilégiée pour les hackers. De la même manière que l’on protège son ordinateur, il est donc vital de réfléchir à la manière de sécuriser les données qui entrent et sortent de votre téléphone.

Pour répondre à cette évolution, les VPN, autrefois cantonnés aux PC, s’émancipent de plus en plus et il est désormais aisé de les installer sur n’importe quel support et OS. Des fournisseurs de VPN comme CyberGhost VPN proposent par exemple des applications Android très bien faites et simples à installer. De quoi profiter de toutes les fonctionnalités d’un VPN classique sur votre smartphone : changement d’adresse IP, protection de votre anonymat, contournement des géoblocages, etc…

CyberGhost VPN propose actuellement une promotion sur son abonnement deux ans, qui le fait tomber à 1,90 euros par mois, auquel viennent s’ajouter deux mois gratuits.

1. L’application est facile à installer et facile à prendre en main

Installer et utiliser un VPN n’a jamais été aussi simple qu’aujourd’hui, surtout sur un smartphone Android. Il suffit en effet de se rendre sur le Google Play Store et de télécharger l’application de votre VPN.

Une fois installée, et votre abonnement activé, il suffit alors de lancer l’application pour bénéficier de l’intégralité des services proposés. Se connecter à un VPN est très simple. On commence par choisir un pays dans lequel se trouve le serveur, puis il suffit de cliquer sur le bouton de connexion pour s’y connecter.

La connexion internet, qu’elle soit en WiFi ou en 4G, passe alors immédiatement par le serveur VPN. Désormais la connexion du téléphone est considérée comme provenant du serveur en question. Impossible de savoir l’IP réelle de votre téléphone et les données entrantes et sortantes du téléphone sont alors chiffrées. Impossible pour un hacker de savoir ce qui entre et sort de votre téléphone.

L’application de CyberGhost VPN est par ailleurs très simple à utiliser : elle propose des listes de serveurs spécialisés en fonction des usages : pour naviguer sur internet en toute sécurité, pour regarder des vidéos en streaming, pour le jeu vidéo ou encore pour le téléchargement en peer to peer.

2. Une meilleure protection des données sur de nombreux appareils

Avec l’essor des réseaux 4G, il est désormais extrêmement facile de naviguer sur internet via son téléphone. De nombreuses données, personnelles en particulier, transitent donc par votre terminal et il est essentiel de les protéger. Un VPN vous offrira cette protection en toute simplicité, en vous permettant par exemple de masquer votre IP.

À l’instar d’un VPN, classiques, les versions mobiles créent un tunnel de connexion sécurisé qui chiffre tous vos échanges grâce à un chiffrage AES 256 bits. Cette protection, qui s’active automatiquement lorsque vous vous connectez à des réseaux publics (Wi-Fi en particulier), garantit une protection maximale en toute circonstance.

CyberGhost VPN a l’avantage de couvrir largement la protection des données de toute une famille. Un seul abonnement permet ainsi de protéger jusqu’à 7 smartphones, ordinateurs, tablettes ou téléviseurs connectés simultanément.

3. Un contournement des géoblocages pratique pour le streaming

Parmi les fonctionnalités phare proposées par les VPN se trouve la possibilité de contourner les restrictions géographiques, ou géoblocage. Grâce à leurs nombreux serveurs répartis aux quatre coins de la planète, les VPN vous donnent accès à des connexions sécurisées vers de nombreux pays.

L’occasion d’accéder aux catalogues étrangers des principaux services de Netflix, et autres HBO ou Crunchycroll en quelques clics seulement. CyberGhost VPN propose même des serveurs dédiés aux services de streaming afin de bénéficier de débits constants et éviter les ralentissements.

Pour accéder au catalogue américain de Netflix via CyberGhost VPN, c’est très simple : il suffit ainsi de cliquer sur les serveurs spécialisés dans le streaming, de choisir un serveur américain puis de lancer l’application Netflix. Automatiquement, le catalogue de séries et de films va se mettre à jour pour afficher l’entièreté des séries et films Netflix américain.

Choisir un VPN sur mobile : la simplicité alliée à l’efficacité

Sur Android, comme sur ordinateur ou TV connectée, CyberGhost VPN est un VPN facile à installer, complet et très simple d’utilisation. Ses tarifs sont parmi les moins chers du marché et ses serveurs parmi les plus rapides.

L’offre CyberGhost VPN en bref

Plus de 7200 serveurs répartis dans 91 pays

Politique de non conservation des Logs

Cryptage AES 256 bits

Protection sur 7 appareils avec un seul abonnement

Contournement simple et efficace du géoblocage

Application Android intuitive et disponible sur de nombreux appareils

CyberGhost VPN se démarque grâce à la limpidité de son application (entièrement traduite en français s’il vous plaît), ses serveurs dédiés aux services de streaming et la quantité de ses serveurs. CyberGhost VPN, c’est aussi un service client qui répondra à tous vos besoins en français. Noté 9/10 en nos colonnes, il bénéficie d’un des meilleurs rapport qualité prix du marché.

En ce moment, CyberGhost VPN propose son abonnement deux ans à 1,90 euros par mois avec deux mois offerts et grâce à la politique de remboursement qu’il propose, vous avez jusqu’à 45 jours pour vous faire rembourser si vous n’êtes pas satisfait.