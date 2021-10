WhatsApp : vous allez adorer son nouveau mode picture-in-picture bien plus pratique

Une nouvelle bêta WhatsApp pour Android montre une réorganisation de la fenêtre picture-in-picture, qui devrait être bien plus pratique à utiliser.

Avec plus de deux milliards d’utilisateurs actifs dans le monde, WhatsApp est incontestablement l’une des plateformes de messagerie les plus populaires. Elle est l’une des pierres angulaires du groupe Facebook, qui travaille constamment dessus pour lui apporter des améliorations et optimiser l’expérience utilisateur.

L’une des prochaines nouveautés en cours de développement concerne le mode picture-in-picture. Bien évidemment, cette trouvaille est à mettre au crédit de WABetaInfo, qui fouille sans cesse dans l’application WhatsApp pour y repérer les fonctionnalités à venir.

Pas de grand changement depuis 2017

Sur WhatsApp, le mode picture-in-picture a été introduit en 2017, sans qu’il ne subisse de changements mineurs ou majeurs depuis. Sauf que la bêta (2.21.22.3) dédiée à Android montre un petit changement esthétique de la fenêtre PiP, qui devrait s’avérer être bien plus pratique à utiliser.

Jusqu’ici, une vidéo YouTube ouverte en PiP sur WhatsApp s’organise de la manière suivante : le bouton Play/Pause est représenté par une grosse icône trônant au milieu du contenu, celui pour activer le plein écran est niché en haut à droite et l’option pour fermer la fenêtre s’invite en haut à gauche.

Une nouvelle barre fixe

L’ensemble de ces boutons disparaît au bout de quelques secondes de visionnage. Pour les faire réapparaître à l’écran, il est alors nécessaire de cliquer sur votre vidéo. En termes d’ergonomie, on a en effet peut-être vu mieux pour mettre en pause et reprendre son contenu audiovisuel.

C’est pourquoi WhatsApp veut dépoussiérer tout ça et teste actuellement l’intégration d’une nouvelle barre fixe, qui s’inviterait sous la vidéo (voir photo). Cette fameuse barre fixe afficherait constamment les trois options déjà mentionnées (Play/Pause, plein écran, fermeture), sans que cela ne rogne trop la fenêtre PiP. Cela vous permettrait d’y avoir accès en un clic.

Cette nouveauté est pour le moment disponible pour les bêta testeurs, mais elle devrait à l’avenir s’inviter pour tous.