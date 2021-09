Vous pourrez bientôt vous connecter à votre compte WhatsApp sur deux smartphones

WhatsApp travaille sur une nouvelle version de sa fonction multidevice qui devrait permettre la connexion à un compte WhatsApp depuis deux smartphones différents.

Il y a deux mois, WhatsApp annonçait une petite révolution pour son application de messagerie. Elle permet en effet désormais de fonctionner sur plusieurs appareils en même temps. Il est ainsi possible de se connecter à la fois sur un smartphone et sur un ordinateur, et ce même si le smartphone est éteint. Jusqu’à présent, WhatsApp nécessitait en effet la connexion au téléphone qui se faisait le relais de la messagerie vers l’ordinateur.

Néanmoins, cette version bêta du multi-appareil posait encore une limite de taille, puisqu’elle ne pouvait fonctionner que sur les versions Desktop, Web ou Portal de WhatsApp. Il est encore impossible de se connecter sur deux appareils avec un compte identique à l’application WhatsApp sur smartphone ou tablette. Mais cela pourrait changer prochainement.

Une nouvelle fonction « Multi-device 2.0 »

Comme l’a repéré le site WABetaInfo, spécialisé sur les nouveautés de WhatsApp, l’application travaille sur une nouvelle fonctionnalité baptisée « Multi-device 2.0 ». « Vous pourrez enfin utiliser WhatsApp sur un deuxième appareil mobile », se réjouit le site Internet. WABetaInfo précise néanmoins que cette nouvelle fonction est encore en cours de développement et qu’elle ne sera disponible que lors des prochaines mises à jour de WhatsApp Beta pour Android ou iOS : « Malheureusement, il n’y a pas encore de date de sortie connue pour cette fonctionnalité ».

Du côté du fonctionnement de ce multi-device 2.0, WABetaInfo précise qu’après s’être connectée à un second smartphone, l’application va télécharger tous les messages depuis le serveur de sauvegarde, et ce même si votre téléphone principal n’est pas connecté à Internet.

Une question se pose néanmoins quant aux appareils pour lesquels cette fonction sera proposée. En effet, on ignore encore s’il sera possible de connecter son compte WhatsApp à deux smartphones ou si le multi-device 2.0 ne permettra que l’association du compte à une tablette en plus d’un unique smartphone. « Il n’y a aucune preuve indiquant qu’ils vont exclure les smartphones », tient cependant à rassurer WABetaInfo.