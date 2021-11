WhatsApp : vous pourrez supprimer vos messages honteux après plusieurs mois

La dernière bêta de WhatsApp montre des signes de l’arrêt du temps limité pour la suppression de messages. De quoi effacer d’anciennes traces dont vous ne seriez pas fiers.

Une récente bêta de WhatsApp laisse entrevoir une nouveauté attendue par un grand nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices. Il ne s’agit pas vraiment d’une nouvelle fonctionnalité, mais plutôt de l’amélioration d’une déjà existante. Il pourrait bientôt être possible de supprimer définitivement un vieux message.

Adieu le minuteur

Depuis longtemps déjà, WhatsApp propose de supprimer des messages déjà envoyés, non seulement pour vous, mais aussi pour votre correspondant. Le contenu devient alors indisponible pour tous, remplacé par l’indication qu’un message a été envoyé, puis supprimé. Toutefois, seuls les messages récents peuvent être supprimés. Passé un certain délai, il n’est plus possible de le supprimer du téléphone de votre destinataire.

À l’origine, ce minuteur était fixé à 7 minutes. Désormais, il a été étendu et il est possible de supprimer complètement un message pendant 1 heure, 8 minutes et 16 secondes. Mais bientôt, ce temps devrait être bien plus large.

Au moins deux mois

Dans la version 2.21.23.1 beta de WhatsApp, WABetaInfo a réussi à activer une nouvelle fonctionnalité permettant d’effacer des messages bien plus anciens. La durée de suppression n’est pas définie, mais le site spécialisé affirme avoir pu supprimer des messages datant du 23 août 2021, soit plus de deux mois en arrière.

WABetaInfo indique que l’option « Supprimer pour tout le monde » peut apparaître sans aucune considération de temps et qu’il peut donc être possible de supprimer n’importe quel message. Précisons tout de même que cette fonctionnalité n’est pas encore disponible pour le grand public et qu’elle est encore en développement, ce qui signifie que Meta (ex-Facebook, maison-mère de WhatsApp) pourrait changer ses plans d’ici au déploiement définitif de cette fonctionnalité.

Pour le moment, aucune date de déploiement n’est communiquée pour cette fonction. Donc n’essayez pas tout de suite, même en bêta vous ne pourrez pas effacer vos vieux messages honteux pour le moment.